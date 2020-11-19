Госдума рассмотрит законопроект о противодействии цензуре в интернете

Проект закона об ответных санкциях в отношении интернет-платформ, подвергающих массовой цензуре российские СМИ, внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер предусмотрены крупные штрафы, замедление трафика, а также полная блокировка.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Законопроект, предусматривающий санкции, возник как ответ на многочисленные жалобы российских СМИ на цензурирование своих аккаунтов, которые российские власти фиксируют еще с апреля. За это время Роскомнадзор направлял таким платформам как Facebook, Twitter и Google требования прекратить цензуру, однако ответной реакции так и не последовало.

Предполагается, что штрафы для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будут составлять от нескольких тысяч до трех миллионов рублей, рассказал РИА Новости один из авторов законопроекта Антон Горелкин.

Депутат назвал вопиющей ситуацию, при которой зарубежные IT-платформы все активнее ограничивают российские СМИ. Речь идет о блокировках, удалении материалов из поисковой выдачи и даже намеренном удалении публикаций.

"Я уже не говорю обо всех этих пометках, предупреждениях и прочих ярлыках, которые они навешивают на российские медиа с целью ограничить их аудиторию и дискредитировать контент. Я всегда выступал за мягкую силу во взаимодействии с IT-компаниями, но в данном случае ее очевидно уже недостаточно", - сказал Горелкин.

Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. Меры эти будут применяться как к соцсетям, так и к крупным IT-платформам. А решения о таких мерах будут приниматься по согласованию с МИД.

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