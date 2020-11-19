В России появится база данных обо всех жителях страны

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Еще в мае 2020 года Госдума России приняла закон о создании единого федерального информационного регистра, в котором будут содержаться сведения о населении страны.

По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, работа над созданием такой базы данных активно ведется, однако же процесс ее создания займет не менее десяти лет, предает РИА Новости.

По словам Смелова, создание реестра в будущем приведет к отмене традиционного обхода домов при проведении очередной переписи населения.

"До сегодняшнего момента такой единой базы данных нет, поэтому переписи необходимо проводить в старом, обычном формате. Мы надеемся, что через 10 лет этот реестр будет, и будет работать в полном режиме. Поэтому мы сможем отказаться от большинства вопросов и будем проводить перепись в цифровом формате без контакта с людьми", - сказал Смелов.

Планируется, что в едином регистре будет содержаться актуальная информация о физлице, такая как ФИО, дата рождения, пол, семейное положение, гражданство, а также записи акта о рождении и смерти, паспортные данные.

Поэтому большая часть информации уже будет заранее внесена в реестр. При новой переписи данные нужно будет только дополнить, либо обновить.

Всероссийская перепись должна была начаться в октябре этого года, однако еще в июне правительство России своим постановлением перенесло ее проведение на апрель 2021 года. Частично перепись будет все-таки проведена уже сейчас, например, в настоящее время ее проводят в труднодоступных районах, где проживает свыше полумиллиона человек.

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