Видео - Первая европейская страна получила российскую вакцину от COVID-19

Венгрия первой из стран Евросоюза решила закупить российскую вакцину и провести испытания на добровольцах.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. О прибытии в страну партии российской вакцины рассказал в Facebook Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Образец вакцины, произведенной в России, прибыл в Будапешт. Теперь очередь венгерских профессионалов, они приступят к исследованию, чтобы принять обоснованное решение", – написал он.

Венгрия стала первой из европейских стран, куда была доставлена российская вакцина. На видео, опубликованном Сийярто, показан процесс доставки препарата самолетом авиакомпании "Аэрофлот".

За неделю до этого, после переговоров Петера Сийярто с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, стало известно, что Россия также обсуждает производство в Венгрии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в этой стране готовится производственная площадка.

"Спутник V", первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи. На сегодняшний день вакцина близка к окончанию третьей фазы испытаний и к началу массового производства.

Клинические исследования "Спутник V" проводятся не только в России, но также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Всего в испытаниях участвуют около 40 тысяч добровольцев.

"Спутник V" входит в список 10 разрабатываемых в мире вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.

Первый промежуточный анализ данных третьей фазы испытаний в России показал эффективность применения вакцины на уровне 92%.

Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.

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