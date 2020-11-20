Эксперт рассказал, как могут украсть деньги с бесконтактной карты

Мошенники могут совершить такую кражу, но для этого они должны обладать развитыми знаниями в использовании передовых технологий.

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Для осуществления кражи с бесконтактной банковской карты мошенника понадобится специальное устройство – имитация терминала, эквайринга, по типу того, что обычно используется для оплаты покупок в магазине. Используя ловкость рук и знание принципов социальной инженерии, злоумышленники с такой задачей справятся, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

"Для того, чтобы на них выставить сумму и потом списать средства, надо коснуться карты, причем не дистанционно, а на очень небольшом расстоянии (в сантиметрах), и сделать это незаметно для пользователя" – разъяснил эксперт.

Существует несколько "городских легенд" о том, как именно мошенники могут воровать деньги с карт. Самая распространенная из них – то, что данные с чужих карт можно считать в очереди или в транспорте.

Причина, по которой эксперт называет эти способы легендами, проста – украсть таким образом можно небольшую сумму. Ведь обычно на картах установлен лимит, ограничивающий количество денег, которое можно списать без ввода пин-кода.

Тем, кто все-таки боится подобной кражи, Кузьменко советует носить карту в кошельке среди дисконтных карт, либо во внутреннем кармане одежды обязательно платежной стороной к телу.

Гораздо более реальной угрозой эксперт назвал возможность взлома мобильного банковского приложения. Защититься от этого вида мошенничества можно, соблюдая элементарные антифишинговые правила – не указывать свои платежные реквизиты на подозрительных сайтах и не отправлять их никому в сообщениях и мессенджерах.

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