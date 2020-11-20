Производители рассказали о планах выпуска вакцины "ЭпиВакКорона"

В Роспотребнадзоре сообщили о том, сколько вакцин планируется выпустить, и как скоро начнется массовая вакцинация.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. До конца этого года Центром "Вектор" запланирован выпуск 50 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". На данный момент уже произведено 15 тысяч доз. Также до конца 2020 года небольшие партии вакцины поступят в оборот, сообщает РИА Новости.

Начало массового применения "ЭпиВакКороны" в РФ планируется на 2021 год.

"Это возможно при значительном увеличении производства вакцины. В настоящее время проводятся работы, направленные на масштабирование технологии производства", – говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", на основе пептидных антигенов, разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, была зарегистрирована в России 13 октября.

В середине ноября были начаты пострегистрационные испытания вакцины. Планируется, что завершатся они 15 июня 2021 года. На итоговой стадии исследований специалисты определят эффективность и безопасность препарата.

Создатели "ЭпиВакКороны" также заявили что вакцина будет бесплатной для россиян и не поступит в коммерческую продажу.

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