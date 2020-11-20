17:53 20 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.30
  • USD17.15
  • RUB0.22
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
Встреча Путина с патриархом Кириллом. 20 ноября 2020.

Желаю вам успехов на благо России: Путин поздравил патриарха с днем рождения

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
Получить короткую ссылку
5010
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/14/32578171.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201120/32578214/zhelayu-vam-uspekhov-na-blago-russia-putin-pozdravil-patriarkha-s-dnem-rozhdeniya.html

Глава государства встретился с Предстоятелем Русской Православной Церкви, которому в пятницу исполнилось 74 года.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения и поблагодарил его за то, что он делает для страны.

"Но перед тем как мы перейдем к совсем рабочей части, хотел бы обратить внимание на то, что наша сегодняшняя встреча совпадает с вашим днем рождения. Хочу вас сердечно, от души поздравить с этим и пожелать вам здоровья, пожелать вам успехов на благо России и поблагодарить вас за то, что вы делаете для страны", - сказал Путин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Sputnik / Sergey Pyatakov
Патриарх Кирилл: "Мы призваны к уврачеванию расколов"
Президент вручил ему букет белых роз.

Глава РПЦ (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Санкт-Петербурге.

Был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл 3 апреля 1969  года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым), 7 апреля того же года им же рукоположён во иеродиакона, 1 июня — во иеромонаха.

Поместным собором РПЦ 7 января 2009 года избран 16-м Патриархом Московским и всея Руси.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Патриарх Кирилл о миссии Церкви
Додон провел телефонный разговор с Патриархом Кириллом: о чем они говорили


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина в защитной медицинской маске на Карловом мосту в Праге, Чехия. Утром 22 октября в стране ввели локдаун, в рамках которого для посетителей закрылись большинство мелких магазинов и предприятий по предоставлению услуг.
Фото - Заперты и без Рождества: в Европе снова локдаун
75 лет назад начался Нюрнбергский процесс – суд, изменивший мир
Видео: Нюрнбергский процесс начался 75 лет назад – суд, изменивший мир
Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов
Итоги второго тура выборов президента Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться