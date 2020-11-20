Желаю вам успехов на благо России: Путин поздравил патриарха с днем рождения

Глава государства встретился с Предстоятелем Русской Православной Церкви, которому в пятницу исполнилось 74 года.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения и поблагодарил его за то, что он делает для страны.

"Но перед тем как мы перейдем к совсем рабочей части, хотел бы обратить внимание на то, что наша сегодняшняя встреча совпадает с вашим днем рождения. Хочу вас сердечно, от души поздравить с этим и пожелать вам здоровья, пожелать вам успехов на благо России и поблагодарить вас за то, что вы делаете для страны", - сказал Путин.

Президент вручил ему букет белых роз.

Глава РПЦ (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Санкт-Петербурге.

Был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл 3 апреля 1969 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым), 7 апреля того же года им же рукоположён во иеродиакона, 1 июня — во иеромонаха.

Поместным собором РПЦ 7 января 2009 года избран 16-м Патриархом Московским и всея Руси.

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