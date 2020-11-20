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Жители на остановке общественного транспорта в Степанакерте.

Формирование гуманитарного центра в Карабахе: подробности от Минобороны России

© Sputnik / Aram Nersesyan
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201120/32578599/gumanitarnyy-tsentr-v-karabakhe-podrobnosti-ego-formirovaniya-ot-minoborony-russia.html

Целью этой структуры будет решение всего комплекса задач гуманитарного характера в постконфликтной зоне.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Первая группа военных из состава Межведомственного центра гуманитарного реагирования приступила к работе в Степанакерте, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

​"В целях решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в городе Степанакерт формируется Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Первая группа российских военнослужащих из состава Центра прибыла в Республику Армения и приступила к работе в городе Степанакерт", - сказал Конашенков.

По его словам, режим прекращения огня по-прежнему соблюдается по всей линии соприкосновения.

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