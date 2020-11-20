Формирование гуманитарного центра в Карабахе: подробности от Минобороны России

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Первая группа военных из состава Межведомственного центра гуманитарного реагирования приступила к работе в Степанакерте, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
#Видео Брифинг официального представителя @mod_russia генерал-майора Игоря Конашенкова по текущей ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.#Минобороны #Брифинг #НагорныйКарабах #Миротворцы #ЦВО #МирнаяМиссия #Армения #Азербайджан pic.twitter.com/LNlkN02x6r— Минобороны России (@mod_russia) November 20, 2020
"В целях решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в городе Степанакерт формируется Межведомственный центр гуманитарного реагирования. Первая группа российских военнослужащих из состава Центра прибыла в Республику Армения и приступила к работе в городе Степанакерт", - сказал Конашенков.
По его словам, режим прекращения огня по-прежнему соблюдается по всей линии соприкосновения.
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