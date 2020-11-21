Повторное заражения коронавирусом: возможно ли и при каких условиях

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Об условиях для повторного заражения коронавирусной инфекцией рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Специалист подчеркнул, что вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако такие случаи фиксируются.
"Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших", — заявил Болибок "Вечерней Москве".
"В случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть. По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным", — высказался он.
Болибок добавил, что контакт с вирусом после перенесенной болезни в какой-то степени даже улучшит иммунитет. Однако, по его словам, человек на непродолжительный срок может стать бессимптомным переносчиком.
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