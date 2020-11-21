Повторное заражения коронавирусом: возможно ли и при каких условиях

Специалист подчеркнул, что вторичное инфицирование практически исключено, однако такие случаи изредка фиксируются.

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Об условиях для повторного заражения коронавирусной инфекцией рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Специалист подчеркнул, что вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако такие случаи фиксируются.

"Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших", — заявил Болибок "Вечерней Москве".

Врач призвал не бояться повторного заражения при отсутствии других проблем со здоровьем.

"В случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть. По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным", — высказался он.

Болибок добавил, что контакт с вирусом после перенесенной болезни в какой-то степени даже улучшит иммунитет. Однако, по его словам, человек на непродолжительный срок может стать бессимптомным переносчиком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova