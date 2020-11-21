13:54 21 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.30
  • USD17.15
  • RUB0.22
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
Медицинский работник во время вспышки коронавирусной болезни.

Повторное заражения коронавирусом: возможно ли и при каких условиях

© REUTERS / YVES HERMAN
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (52)
126 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1e/32221216.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201121/32589100/povtornoe-zarazheniya-koronavirusom-vozmozhno-li-i-pri-kakikh-usloviyakh.html

Специалист подчеркнул, что вторичное инфицирование практически исключено, однако такие случаи изредка фиксируются.

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Об условиях для повторного заражения коронавирусной инфекцией рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Специалист подчеркнул, что вторичное инфицирование коронавирусом практически исключено, однако такие случаи фиксируются.

"Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших", — заявил Болибок "Вечерней Москве".

Анализы крови
© AP Photo / Jens Meyer
Официальные данные: сколько в Молдове повторно заразившихся COVID-19
Врач призвал не бояться повторного заражения при отсутствии других проблем со здоровьем.

"В случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть. По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным", — высказался он.

Болибок добавил, что контакт с вирусом после перенесенной болезни в какой-то степени даже улучшит иммунитет. Однако, по его словам, человек на непродолжительный срок может стать бессимптомным переносчиком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (52)

По теме

Глава ВОЗ: вакцина не остановит пандемию коронавируса
Коронавирус им нипочем: свежие данные о нарушениях противоэпидемических норм в Молдове
Путин провел совещание с членами правительства по ситуации с коронавирусом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Вид разрушенной части города Агдам.
Фото - Город-призрак Агдам в зоне карабахского конфликта
Под присмотром России: как Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни.
Под присмотром России: как Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни - видео
Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов
Итоги второго тура выборов президента Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться