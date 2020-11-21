Китайская дорама с русской озвучкой: правда из Поднебесной – от первого лица

Жительница Шэньчжэня Дарья Кондратова умудрилась ни разу не сдать тест на COVID-19. Но странный вирус в ее жизни натворил других дел: подпортил в вопросах сердечных и подыграл в любимой работе. Дарья-путешественница рассказала, как от COVIDа Поднебесная зажила.

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Грустный праздник на этой неделе у всего мира. Год как на свет пришел COVID-19. Новый коронавирус появился в китайской провинции Хубэй и возымел разрушительную силу.

КНР до сих считают родиной страшной заразы. И, да, она здравствует, в отличие от других стран.

Сериал, который на Востоке принято называть "дорамой", продолжается.

По всей планете более 55 миллионов случаев, почти 1,5 миллиона смертей. Пока планета фиксирует новые антирекорды, Поднебесная берет верх над вирусом. В день меньше 100 ковид-позитивных на страну с миллиардным населением. Где-то в здоровом китайском миллиарде Дарья Кондратова, девушка из Приднестровья, которая покоряет мир.

Ухань-летучая мышь-COVID

Белокурая жительница Шэньчжэня запомнила, как ее страх разбудил "корона"-будильник. Утром 23 января она проснулась будто в кино – тотальная паника походила на сценарий катастрофы.

За день до китайского Нового года с полок сметали не подарки вовсе.

"По дороге на работу пыталась найти маски, но их уже разобрали во всех аптеках. Тогда это казалось очень странным. Потом привыкли", - вспоминает Даша.

Даша и весь Китай раньше других познакомились с антиковидным сценарием: изоляция – удаленка – локдаун. Вирус made in China оказался не подделкой. А так хотелось. Подлый подлинник бил на заражение.

"Насчет происхождения вируса много версий. Скажу, что у китайцев только одна, которую представило государство. Ухань, летучая мышь и понеслась. У меня много друзей китайцев и у них только такое мнение", - говорит собеседница.

© Photo : личный архив Дарьи Кондратовой Масочный режим в китайском метро.

QR-код VS СOVID

Жесткие меры и контроль со стороны государства. Оказалось, COVID невзлюбил тоталитаризм. По мнению Дарьи, победить пандемию Китай смог только за счет сумасшедшей дисциплины. Маски, дезинфекторы, дистанция. Меры, как везде, но китайцам и в голову не придет их нарушать.

"О каких штрафах говорите? Даже наказывать там некого", – смеется Даша.

Общественные заведения и даже ночные клубы сейчас open. Но без маски – табу.

В войне с "короной" КНР применяет точечное оружие - QR-код. Его внедрили в приложение WeChat - разрешенный в стране мессенджер. Фактически – фейс-контроль в Дашином смартфоне.

"Он отслеживает, где ты был последние две недели. Если в опасной зоне, где есть зараженные, то код становится желтый или красный. Тебя не пустят в больницу, аэропорт и т.д. Только с зеленым кодом можно везде ходить", - объясняет Дарья Кондратова.

В Китае жестко. Из-за больного соседа закроют на карантин весь район. Не отпустят, пока не проверят на коронавирус. Даша живет в полутора часах езды от первого эпицентра "короны" Ухани. Ей повезло - за весь год девушка ни разу не сдала тест на COVID.

Онлайн в плюсе

Русская Дарья трудится в китайской IT-компании. Говорит, в работе локдаун даже сыграл ей на руку. Мир ушел в online. Геймеры домашний карантин еще активнее скрашивали играми.

"Мы помогаем зарубежным разработчикам опубликовать из игры их приложения в Китае, - объясняет Даша. - Мы горячо любим российских разработчиков. Еще и за то, что, когда начался кризис, они стали еще усерднее разрабатывать игры. Да, это был шанс заработать на удаленке".

Прекрасный менеджер с апреля вернулась в офис. После IT-работы гуляет по оживленным улицам и наслаждается китайской стряпней. На людные сборы в Поднебесной запрета нет. Живут полной жизнью с опаской на COVID.

© Photo : личный архив Дарьи Кондратовой Русская пара в Китае.

Русский парень, с которым Даша не виделась с января.

Коронавирус родился и почти сгинул с лица Китайской земли. Но одну деталь для Даши COVID оставил не по фэншую. Разлука с бойфрендом почти на год. Он в России, она в Китае. Даже если лететь – то дорого. "Процентов 80 от зарплаты выйдет билет", - подсчитала девушка. Но тратиться все равно не придется – для россиян китайская граница закрыта. Для решения "личных вопросов и воссоединения семьи" поездки запрещены.

"Китайцы как погасили волну коронавируса, стали бояться иностранцев. Сейчас даже если бывают случаи заражения, они все привозные. У меня даже были ситуации смешные, когда со мной боялись садиться китайцы в лифт. Думали, что я приехала из-за границы", - рассказывает собеседница.

Время такое: с любимыми чайная церемония разве что online. В Дашиной семье русско-китайские отношения в цифре.

Online-свидание Москва- Шэньчжэнь или видеозвонок в Тирасполь – с родственниками повидаться.

"Помню, как в феврале мои родители, которые живут в Тирасполе, с ума сходили от того, что я в самом эпицентре "короны". А сейчас ситуация обратная – я переживаю за них, потому что там вспышка COVID".

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