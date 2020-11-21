Видео - Уже на месте назначения: Первый гуманитарный конвой МЧС прибыл в Карабах

Всего в постконфликтную зону будут направлены две автоколонны, которые доставить туда 345 тонн грузов.

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. В Нагорный Карабах прибыла первая колонна МЧС с гуманитарной помощью, сообщили в оперативной группе ведомства.

"Первый гуманитарный конвой в составе пяти КамАЗов доставил 45 тонн строительных материалов, что позволит оперативно приступить к выполнению восстановительных работ", — передает группа ведомства.

Накануне стало известно, что МЧС направит в Нагорный Карабах две автоколонны с гуманитарной помощью. Всего планируется доставить 345 тонн грузов.

Специалисты российского министерства продолжают осмотр зданий в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни, Аскеране и других городах и селах непризнанной республики. Они уже обследовали 43 населенных пункта, в которых выявили более двух с половиной тысяч поврежденных строений. Из них 280 уничтожены полностью.

Бои в Нагорном Карабахе начались 28 сентября. Ответственность за обострение конфликта, продолжавшегося с конца 1980-х годов, Армения и Азербайджан возлагают друг на друга. Боестолкновения шли полтора месяца, стороны постоянно обвиняли друг друга в обстрелах, сообщалось о жертвах среди мирного населения.

В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о полном прекращении огня. Как следует из документа, азербайджанские и армянские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными и телами погибших. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы.

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