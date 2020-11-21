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Международный форум Уроки Нюрнберга в Москве.

Три главных мифа о Второй мировой войне

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (473)
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https://ru.sputnik.md/world_society/20201121/32592038/tri-glavnykh-mifa-o-vtoroy-mirovoy-voyne.html

Почему победу над Гитлером все чаще присваивают США, когда возникли первые фейки на военную тематику и как с ними бороться? Ответы на эти вопросы – в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik, Данара Курманова. В Москве проходит международный научно-практический форум "Уроки Нюрнберга", организованный МИА "Россия сегодня".

Главная тема для обсуждения: почему в современном обществе возникло так много фейков о Второй мировой войне и реально ли им противостоять? Ведь публикации, искажающие историю и принижающие вклад советских солдат в победу над нацизмом, выходят в основном в социальных сетях, а их очень сложно контролировать.

Тем не менее, бороться с этим возможно, считают эксперты в сфере медиа. Однако для этого нужно разобраться в 3 главных мифах на тему войны.

Миф о том, что победа в войне – заслуга США

"Попытки фальсификации, разговоры, что Америка победила в войне, были и раньше, только уровень наглости тогда был ниже, - считает немецкий писатель, руководитель сайта "Antispiegel" Томас Рёпер. – Раньше хотя бы говорили, что СССР и США были союзниками, что наибольшие потери понес именно Восточный фронт. А сейчас советских солдат все чаще называют оккупантами, а американцы, оказывается, пришли в Германию с шоколадом".

По мнению Рёпера, переписыванию истории во многом способствуют европейские СМИ, издания Германии в том числе.

МИД России
© Sputnik / Максим Блинов
В МИД РФ отреагировали на попытки США исказить итоги Второй мировой
Он напоминает, как немецкий журнал "Der Spiegel" опубликовал в соцсетях пост о том, что концлагерь в Освенциме освободили американцы. Позже, после шквала обрушившейся критики издание заявило, что допустило "ошибку" и исправило публикацию: теперь в ней говорится, что концлагерь "Аушвиц" освободила Красная армия.

 Специалисты предлагают осуждать любое искажение истории. Так, внимание общественности к посту "Der Spiegel" привлекли разгневанные комментарии немецкоязычных пользователей, которые считали, что отстаивают не просто факт, а уважение к памяти 1,4 миллиона человек, погибших в Аушвице.

Миф о том, что новое поколение безразлично к той войне

Существует мнение, что молодежь все меньше интересуется темой Второй мировой войны. Однако это не так, считает журналист Russia Today Мария Бутина и приводит в пример шествие "Бессмертный полк": если раньше за пределами России в этой акции участвовали лишь 39 стран, всего за несколько лет их число возросло до 115.

"Поэтому важно поддерживать наших соотечественников, они – защитники исторической памяти, проводники идей мира и сотрудничества, поддержка и опора граждан России за рубежом", - говорит Бутина.

Бессмертный полк.
Трансляция «Бессмертного полка онлайн»: свыше 20 миллионов просмотров
Число людей, желающих сохранить правду о войне, растет и в странах ближнего зарубежья, считают спикеры форума. Доказательство этому – волонтерская работа россиянина Сергей Мирошниченко, который в свободное от работы время переводит стенограммы Нюрнбергского процесса и другие документы, связанные со Второй мировой войной.

С недавних пор в интернете появился и новый портал - "Nuremberg Media", рассказывающий о Нюрнбергском трибунале. Создателями проекта являются медиагруппа "Россия сегодня" и агентство "Sputnik".

Говоря о войне, нужно оперировать фактами, убеждены участника форума "Уроки Нюрнберга". Люди, заявляющие, что коммунизм и нацизм – это одно и то же, теряют все свои аргументы, ознакомившись с идеей массовой стерилизации.

Нюрнберг
© Sputnik
РИА Новости запустило мультимедийный проект о Нюрнбергском процессе

Данный проект предложил немецкий врач Адольф Покорный, в своем письме от октября 1941 утверждавший, что "враг должен быть не только побежден, но истреблен". Для этого Покорный предлагал стерилизовать "3 миллиона заключенных-большевиков, которых следует лишить возможности размножения". По мнению доктора, при этом пленных можно было до конца жизни использовать в качестве рабочей силы – и при удачном результате эксперимента точно так же планировалось поступить с остальными жителями СССР в случае победы Гитлера.

Фейки появились благодаря интернету?

На самом деле фальшивые новости существовали всегда, заявляет журналист и автор YouTube-канала "Цифровая история" Егор Яковлев.

Несмотря на то, что благодаря интернету фейки быстро распространяются в информационном пространстве, уровень их сильно упал. В XIX веке, к примеру, исторические заблуждения создавали куда более творчески.

Кадр из фильма Самый жаркий месяц
© Sputnik / Марчук
Бой за историческую правду: цена вопроса - память о ВОВ
В 1817 году чешский поэт Вацлав Ганка сообщил, что нашел в старом костеле городка Крале Двур рукопись – древний эпос о том, как в 1242 году чехи разгромили… татаро-монгол. Многие чехи поверили в легенду. Разоблачить поэта через суд удалось только 70 лет спустя.

Еще один известный фейк в 1939 году опубликовало французское информационное агентство "Гавас". Оно утверждало, что Иосиф Сталин хотел захватить Польшу, и даже распространило речь, которую генералиссимус якобы произнес в поддержку Германии накануне Второй мировой войны в Политбюро.

Доказать, что речь, опубликованная агентством "Гавас", была подделкой, уже после войны смогли британские и немецкие ученые.

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Наследники великой Победы (473)

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