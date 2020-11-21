Видео - Путин: Россия готова предоставить вакцину от COVID-19 всем странам

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех, РФ поддерживает проект документа форума "двадцатки" по этой теме и готова предоставить ее всем нуждающимся странам, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20.

"Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех", - сказал Путин.

Без сомнения, продолжил он, препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием, "и наша страна Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся разработанные нашими учеными вакцины".

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