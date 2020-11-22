Гуманитарный кризис на Дальнем Востоке России: полевые кухни и раздача газовых баллонов

В Приморье, где с ночи четверга шел снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Полевые кухни и раздачу газовых баллонов в понедельник организуют на острове Русский во Владивостоке, который оказался отрезанным из-за закрытия моста на материк, сообщили журналистам в мэрии.

В субботу утром из-за падения льда с вант закрыли движение по мосту на остров Русский.

Из-за падения налипшего льда с элементов конструкций приостановлено движение по Русскому мосту https://t.co/JeGUjmtwB2#Превентивныемероприятия #МЧСРоссии pic.twitter.com/EY3hEeaOTQ — МЧС Приморский край (@Mchspk) November 22, 2020

​Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в два часа, при этом очереди на него каждый раз ждут несколько десятков авто и множество людей. Сообщалось, что мост могут открыть в воскресенье около 17.00 (10.00 мск), но открытие вновь перенесли.

"Завтра на острове Русский будут организованы полевые кухни на Поспелово и Экипажной. На первом пароме на остров будут доставлены хлеб и продукты. Будет организована выдача газовых печек и баллонов", - сообщили в мэрии.

Ранее в правительстве края сообщили, что в работы на мосту не ведутся, мостовики ждут, когда ванты оттают.

Мост - единственный способ попасть на остров Русский, паромы туда не ходят. На острове живут несколько тысяч человек, расположены университет, военные и пожарная части. Как сообщает корреспондент РИА Новости, в магазинах на острове с вечера субботы нет в продаже питьевой воды в пятилитровых упаковках, спичек, газовых баллонов, заканчивается хлеб.

В Приморье, где с ночи четверга шел снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды.

​Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.

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