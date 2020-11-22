Впервые на видео - Комната отдыха в резиденции Путина в Ново-Огарево

Интерьер помещения выполнен в светлых тонах, в нем находятся диван, телевизор, а также два кресла и небольшой стол.

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам одно из помещений, находящееся в его резиденции в Ново-Огареве.

Интервью с главой государства в комнате отдыха провела съемочная группа телеканала "Россия 1".

Как следует из кадров, опубликованных телеканалом, интерьер помещения выполнен в светлых тонах. В нем находятся диван, телевизор, а также два кресла и небольшой стол — к нему президент и пригласил журналистов, чтобы записать интервью.

Корреспондент Павел Зарубин отметил, что до сих пор никто не видел, что находилось в этой комнате.

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