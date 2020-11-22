Гейтс уверен в приходе новой пандемии, но во второй раз "мы не будем такими глупыми"

По его словам, такое развитие событий, в соответствии с худшим сценарием, можно ждать уже через три года.

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал человечеству появление новой пандемии. Миллиардер записал подкаст, в котором обсудил с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи распространение коронавируса и изменения, которые принес COVID-19.

Во время разговора Джонс спросила у него, действительно ли человечество неизбежно накроет новая пандемия.

"Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать", — заявил Гейтс. Он также отметил, что существует сценарий, при котором это может произойти гораздо раньше — через три года.

Тем не менее, как подчеркнул основатель Microsoft, в следующий раз человечество будет более "подготовлено" к пандемии. По его словам, к этому моменту появятся отработанные алгоритмы, в соответствии с которыми будут вводить карантин, а также улучшатся системы тестирования потенциальных носителей инфекции.

"Во второй раз мы не будем такими глупыми", — заключил он.

Ранее в программе The Daily Show Гейтс предупредил, что ситуация с коронавирусом может осложниться зимой. По его мнению, в холодное время года люди проводят больше времени в помещениях, устанут от соблюдения мер предосторожности, и вирус сможет размножаться активнее. Ослабление инфекции миллиардер связывает с увеличением объемов производства вакцин — после этого, как отметил Гейтс, человечество увидит "свет в конце тоннеля".

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