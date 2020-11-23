Пневмония у детей: какие малыши наиболее уязвимы перед инфекцией

Даже при наличии программ ведения и лечения заболеваемость пневмонией среди детей до пяти лет остается достаточно высокой. Специалистов такая ситуация беспокоит.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Порядка 1200-1400 детей в Молдове ежегодно проходят лечение от различных форм пневмонии. Среди них примерно 40-45% приходится на малышей в возрасте до одного года. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявила глава отделения пульмонологии столичного Центра матери и ребенка Елена Пэпэдие.

По ее словам, есть множество факторов риска развития пневмонии у детей.

"Наиболее уязвимы дети, рожденные недоношенными, или те, кто не находился на исключительно грудном вскармливании в течение первых шести месяцев жизни", - рассказала специалист.

Пэпэдие обратила внимание, что признаки и симптомы пневмонии различаются в зависимости от возраста ребенка. Как правило, у детей часто наблюдается один или несколько из следующих симптомов: температура, потеря аппетита, рвота или даже судороги. Если у малыша замечено такое состояние, медик рекомендует родителям немедленно обратиться к врачу для наблюдения за здоровьем ребенка.

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В течение 2019 года от пневмонии умерло около 52 несовершеннолетних и подростков. Более половины жертв инфекции - дети до одного года.

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