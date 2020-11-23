13:44 23 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.41
  • USD17.19
  • RUB0.23
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Палата реанимации и интенсивной терапии отделения недоношенных и новорожденных детей

Пневмония у детей: какие малыши наиболее уязвимы перед инфекцией

© Sputnik / Сергей Красноухов
Общество
Получить короткую ссылку
72 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201123/32600449/Pnevmoniya-u-detey-kakie-malyshi-naibolee-uyazvimy-pered-infektsiei.html

Даже при наличии программ ведения и лечения заболеваемость пневмонией среди детей до пяти лет остается достаточно высокой. Специалистов такая ситуация беспокоит.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Порядка 1200-1400 детей в Молдове ежегодно проходят лечение от различных форм пневмонии. Среди них примерно 40-45% приходится на малышей в возрасте до одного года. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявила глава отделения пульмонологии столичного Центра матери и ребенка Елена Пэпэдие.

По ее словам, есть множество факторов риска развития пневмонии у детей.

"Наиболее уязвимы дети, рожденные недоношенными, или те, кто не находился на исключительно грудном вскармливании в течение первых шести месяцев жизни", -  рассказала специалист.

Лаборатория. Архивное фото
© Sputnik
В Минздраве рассказали, надо ли принимать антибиотики при COVID-19
Пэпэдие обратила внимание, что признаки и симптомы пневмонии различаются в зависимости от возраста ребенка. Как правило, у детей часто наблюдается один или несколько из следующих симптомов: температура, потеря аппетита, рвота или даже судороги. Если у малыша замечено такое состояние, медик рекомендует родителям немедленно обратиться к врачу для наблюдения за здоровьем ребенка.

Кашля нет, жара нет: назван способ выявить "бессимптомный" COVID-19>>>

В течение 2019 года от пневмонии умерло около 52 несовершеннолетних и подростков. Более половины жертв инфекции - дети до одного года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Какие скрытые угрозы несет коронавирус - мнение врача


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Санта-Клаус возле рождественской елки на Мертвом море.
Хо-хо-хо, или Приключения Санты на Мертвом море
Видео - Розовое чудо: сотни фламинго отдыхают на воде по пути на юг
Видео - Розовое чудо: стая фламинго отдыхает на воде по пути на юг
Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов
Итоги второго тура выборов президента Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться