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Вечерний Кишинев

Пока все спали: Кишинев в праздничных огнях, триумф Медведева и безвыходный аэропорт

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201123/32601965/poka-vse-spali-chisinau-v-prazdnichnykh-ognyakh-pobedaporazhenie-medvedeva-i-bezvykhodnyy-aeroport.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Дух Рождества уже ощущается в атмосфере молдавской столицы – по крайней мере, об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

Он разместил на своей странице в соцсети видео, на котором видно, как город преображается, примеряя на себя праздничную иллюминацию.

"В ближайшее время мы намерены оборудовать в каждом секторе небольшие новогодние территории", - рассказал градоначальник.

Ион Чебан напомнил, что из-за пандемии коронавируса и принятых в связи с этим ограничений зимние праздники пройдут несколько по-другому: без привычных ярмарок и гуляний. Однако елка в центре Кишинева будет – установят искусственную, которую приобрели в прошлом году.

В общем, праздничное настроение кишиневцам гарантировано – вопреки коронавирусу."В этом году Новый год в Кишинёве пройдёт по-другому, но он все равно должен принести каждому из нас радость!" - отметил Ион Чебан.

Встреча будущих теннисных лидеров

Встреча российского теннисиста Даниила Медведева и австрийского спортсмена Доминика Тима на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне была обречена на пристальное внимание зрителей. Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отметил для РИА Новости, что "финал будет борьбой будущих первых номеров мирового рейтинга".

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"У них разная манера игры, - добавил Камельзон. - Стиль Тима уникален, а Медведев действует острее и у него сильнее подача. Он уверенно выигрывает свои геймы, причем вторая подача иногда летит быстрее, чем первая. Знает, как и куда направлять мячи, но не всегда это получается. И Даниил хорошо растаскивает соперников по углам корта, он видит игру и у него хорошее чувство мяча. А у Тима есть очень много интересных наигрышей, он бьется до последнего мяча. И в запасе есть какие-то розыгрыши, которых и ожидать нельзя".

Медведев на итоговом теннисном турнире попал в одну группу с представителем Германии Александром Зверевым, сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Диего Шварцманом. Переиграл всех соперников в группе, а в ночь с субботы на воскресенье победил Рафаэля Надаля, выиграв полуфинальный матч в трех партиях - 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.

​Спортивная пресса назвала поединок "историческим камбэком" российского спортсмена. "Крутой матч. Я умею улыбаться. С нетерпением жду завтра", — написал Медведев после матча с Надалем в своём Instagram.

"Завтра" стало для спортсмена триумфальным: он победил со счетом 4:6, 7:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 42 минуты.

​Впервые за 11 лет россиянин выиграл итоговый турнир ATP: предыдущим российским теннисистом, получившим этот трофей, стал Николай Давыденко - в 2009 году.

​Для Медведева это был первый в карьере финал на итоговом турнире. Россиянин завоевал свой 9-й титул на турнирах ATP.

Заложники пандемии

Несладко пришлось работникам  и посетителям аэропорта Шанхая. Несколько тысяч человек отправили сдать тест на COVID-19: вирус выявили у одного из сотрудников, который трудится на грузовом терминале воздушной гавани.

Рейсы были отменены, и из здания аэропорта никого не выпускали. Радостной новостью это не стало: получив информацию, люди бросились к выходу, но путь им преградили врачи, сообщает RT.

А на границе с Забайкальским краем, в округе Маньчжурия, уже введен карантин. Власти распорядились проверить на коронавирус 172 тысячи жителей города. Занятия в школах и детсадах приостановлены, запрещены массовые мероприятия.

По данным университета Джонса Хопкинса, за минувшие сутки в Китае было выявлено 60 случаев инфицирования COVID-19.Всего с начала пандемии в Поднебесной коронавирусом было инфицировано свыше 92 тысяч человек, более 4 тысяч скончались от вызванных инфекцией осложнений.

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