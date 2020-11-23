Пока все спали: Кишинев в праздничных огнях, триумф Медведева и безвыходный аэропорт

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Дух Рождества уже ощущается в атмосфере молдавской столицы – по крайней мере, об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

Он разместил на своей странице в соцсети видео, на котором видно, как город преображается, примеряя на себя праздничную иллюминацию.

"В ближайшее время мы намерены оборудовать в каждом секторе небольшие новогодние территории", - рассказал градоначальник.

Ион Чебан напомнил, что из-за пандемии коронавируса и принятых в связи с этим ограничений зимние праздники пройдут несколько по-другому: без привычных ярмарок и гуляний. Однако елка в центре Кишинева будет – установят искусственную, которую приобрели в прошлом году.

В общем, праздничное настроение кишиневцам гарантировано – вопреки коронавирусу."В этом году Новый год в Кишинёве пройдёт по-другому, но он все равно должен принести каждому из нас радость!" - отметил Ион Чебан.