Пока все спали: Кишинев в праздничных огнях, триумф Медведева и безвыходный аэропорт

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Дух Рождества уже ощущается в атмосфере молдавской столицы – по крайней мере, об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.
Он разместил на своей странице в соцсети видео, на котором видно, как город преображается, примеряя на себя праздничную иллюминацию.
"В ближайшее время мы намерены оборудовать в каждом секторе небольшие новогодние территории", - рассказал градоначальник.
Ион Чебан напомнил, что из-за пандемии коронавируса и принятых в связи с этим ограничений зимние праздники пройдут несколько по-другому: без привычных ярмарок и гуляний. Однако елка в центре Кишинева будет – установят искусственную, которую приобрели в прошлом году.
В общем, праздничное настроение кишиневцам гарантировано – вопреки коронавирусу."В этом году Новый год в Кишинёве пройдёт по-другому, но он все равно должен принести каждому из нас радость!" - отметил Ион Чебан.
Встреча будущих теннисных лидеров
Встреча российского теннисиста Даниила Медведева и австрийского спортсмена Доминика Тима на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне была обречена на пристальное внимание зрителей. Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отметил для РИА Новости, что "финал будет борьбой будущих первых номеров мирового рейтинга".
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"У них разная манера игры, - добавил Камельзон. - Стиль Тима уникален, а Медведев действует острее и у него сильнее подача. Он уверенно выигрывает свои геймы, причем вторая подача иногда летит быстрее, чем первая. Знает, как и куда направлять мячи, но не всегда это получается. И Даниил хорошо растаскивает соперников по углам корта, он видит игру и у него хорошее чувство мяча. А у Тима есть очень много интересных наигрышей, он бьется до последнего мяча. И в запасе есть какие-то розыгрыши, которых и ожидать нельзя".
Медведев на итоговом теннисном турнире попал в одну группу с представителем Германии Александром Зверевым, сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Диего Шварцманом. Переиграл всех соперников в группе, а в ночь с субботы на воскресенье победил Рафаэля Надаля, выиграв полуфинальный матч в трех партиях - 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.
Turning up the heat 🔥— Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2020
Breathtaking exchange between Medvedev & Nadal!#NittoATPFinals pic.twitter.com/wu3zpNAgAT
Спортивная пресса назвала поединок "историческим камбэком" российского спортсмена. "Крутой матч. Я умею улыбаться. С нетерпением жду завтра", — написал Медведев после матча с Надалем в своём Instagram.
"Завтра" стало для спортсмена триумфальным: он победил со счетом 4:6, 7:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 42 минуты.
FIRST #NittoATPFinals TITLE!!— Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2020
The moment @DaniilMedwed defeated Thiem to claim glory in London 🙌 pic.twitter.com/ylthef6311
Впервые за 11 лет россиянин выиграл итоговый турнир ATP: предыдущим российским теннисистом, получившим этот трофей, стал Николай Давыденко - в 2009 году.
WHATEVER it takes!— Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2020
An absorbing rally between @DaniilMedwed & @ThiemDomi #NittoATPFinals pic.twitter.com/FLsqG6WgwT
Для Медведева это был первый в карьере финал на итоговом турнире. Россиянин завоевал свой 9-й титул на турнирах ATP.
Заложники пандемии
Несладко пришлось работникам и посетителям аэропорта Шанхая. Несколько тысяч человек отправили сдать тест на COVID-19: вирус выявили у одного из сотрудников, который трудится на грузовом терминале воздушной гавани.
Рейсы были отменены, и из здания аэропорта никого не выпускали. Радостной новостью это не стало: получив информацию, люди бросились к выходу, но путь им преградили врачи, сообщает RT.
А на границе с Забайкальским краем, в округе Маньчжурия, уже введен карантин. Власти распорядились проверить на коронавирус 172 тысячи жителей города. Занятия в школах и детсадах приостановлены, запрещены массовые мероприятия.
По данным университета Джонса Хопкинса, за минувшие сутки в Китае было выявлено 60 случаев инфицирования COVID-19.Всего с начала пандемии в Поднебесной коронавирусом было инфицировано свыше 92 тысяч человек, более 4 тысяч скончались от вызванных инфекцией осложнений.
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