Вирусологи рассказали об ошибках при сдаче теста на COVID-19

Специалисты предостерегли от самых распространенных ошибок, которые допускают люди, сдавая тест на коронавирус.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать и пациентам, и медикам, чтобы результат анализа проб был максимально точным.

Ряд вирусологов, опрошенных изданием РБК, перечислили некоторые их них. Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко напомнила, что перед тестированием не следует принимать пищу и полоскать рот антисептическим раствором.

Также не нужно слишком тщательно прочищать дыхательные пути, так как из-за этого пробы, взятые у пациента, будет попросту неинформативными.

С этими заявлениями согласна и заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. Она также подчеркнула, что неправильная подготовка к сдаче теста может привести к его ложному результату.

"В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете", — сказала она.

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский отметил, что на результаты тестов влияет и качество подготовки самих проб. В них не должно попасть никаких посторонних веществ, которые могут разрушить вирус до проведения теста, а, значит, недопустимо даже малейшее нарушение стерильности.

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