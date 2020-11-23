Снег и ледяной дождь: разрушительный циклон обрушился на российский Дальний восток

Непогода бушевала в регионе в течение двух дней, ликвидация последствий разгула стихии все еще продолжается.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Ледяной дождь, прошедший в Приморье, привел к росту числа обращений в городские травматологии, всего с переломами и ушибами в больницы обратились более 600 человек, сообщает правительство региона.

К счастью, серьезно пострадавших нет – у всех пациентов, обратившихся за помощью, зафиксированы травмы легкой и средней степени тяжести.

Машины, деревья и провода сковало панцирем, толщина наледи на проводах и деревьях достигает 12 мм, специалисты заявляют, что это самое сильное оледенение за 30 лет.

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Также был полностью закрыт мост на остров Русский во Владивостоке. Сейчас ведутся работы по его очистке, которые планируется завершить к среде. Власти запустили временный паром, который вывозит людей с острова.

Серьезный ущерб был нанесен инфраструктуре Приморья, и прежде всего – электроснабжению региона. Снег в сочетании с ледяным дождем оказался причиной обрушения линий электропередач.

Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах. Многие жители Приморья (около 80 тысяч человек) все еще остаются без света, тепла и воды. По прогнозу, электричество будет полностью восстановлено не раньше среды. Во Владивостоке, где шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью.

По предварительным оценкам энергетиков, затраты на восстановление энергоснабжения в Приморье составят 180 миллионов рублей. Однако, по словам главы региона Олега Кожемяко, затраты на полное восстановление региона в этой сумме не учтены, и она еще возрастет.

В Кремле ущерб, причиненный циклоном, назвали колоссальным.

"Ледяной шторм был очень сильный, и он нанес колоссальный вред городской инфраструктуре, будь то энергетика или другие области ЖКХ. Эти последствия, к сожалению, сейчас до сих пор еще ощущаются", - сообщил Песков.

По его словам, работы по восстановлению инфраструктуры региона ведутся круглосуточно, приняты меры и на федеральном уровне: создана специальная комиссия, активно работает МЧС, в Прпиморье перебрасываются энергоустановки. Однако ущерб настолько велик, что на его устранение понадобится некоторое время.

"Опять же, руководство региона прикладывает все возможные усилия, чтобы справиться. Но удар природы такой силы, что это невозможно сделать так быстро, как хотелось бы", - отметил Песков.

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