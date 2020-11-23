Ключевое слово 2020 года: Оксфордский словарь не смог сделать выбор

Взамен этого был опубликован отчет о новых явлениях в языке, прежде всего - связанных с пандемией коронавируса.

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Оксфордский словарь английского языка не смог определить слово 2020-го года.

По мнению лингвистов, минувший год невозможно описать одной языковой единицей.

Вместо этого составители выпустили отчет, в котором проанализировали новые явления в языке, появившиеся прежде всего из-за пандемии коронавируса.

"Английскому языку в этом году пришлось быстро и многократно адаптироваться. Наша команда опытных лексикографов собирала и анализировала эти лексические данные на каждом этапе пути", — говорится в сообщении на сайте Oxford Languages.

В документ вошли как выражения, "прижившиеся" повсеместно, так и локальные слова, характерные для тех или иных регионов.

В прошлый раз словарь признал "климатическое ЧП" (climate emergency) словом 2019 года.

Лингвисты отмечали, что изменения, касающиеся экологии, стали центральной темой для обсуждения в англоговорящем мире.

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