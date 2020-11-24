Из Европы – в Сибирь: пара муравьедов переехала из Дании в зоопарк Новосибирска

Переезд животных состоялся в рамках Европейской программы сохранения вида. Это всего второй зоопарк в России, где будет содержаться этот краснокнижный вид.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Для новосибирского зоопарка гигантские муравьеды – новый вид. Приехали они из зоопарка города Нюкёбинг-Морс в Дании. Путь был непрост: из Нюкёбинг-Морс животных привезли во Франкфурт-на-Майне, затем самолет их доставил в Москву, там их нужно было довезти из Шереметьево в Домодедово, откуда уже другим авиарейсом они отправились в Новосибирск, сообщает руководство городского зоопарка на своем официальном сайте.

К счастью, череда перелетов никак не навредила муравьедам, и 30 октября они в целости и сохранности прибыли на новое место жительства.

"Сотрудники зоопарка тщательно готовились к получению новых животных. Вместе с европейскими коллегами мы планировали все так чтобы дорога к новому дому была для наших новеньких максимально комфортной и быстрой. В итоге все получилось, несмотря на сложный маршрут ", - рассказали в зоопарке.

Три недели гигантские муравьеды провели в карантине. За это время они смогли привыкнуть к новому месту обитания, осмотреться, "принюхаться" и изучить свой новый дом.

Гигантских муравьедов зовут Калле и Майя. Пара сформировалась несколько лет назад, и в датском зоопарке у них уже рождались детеныши. Это дает надежду новосибирским зоологам на возможное появление потомства муравьедов и на новом месте обитания.

До появления Калле и Майи в Новосибирске в России гигантские муравьеды жили только в зоопарке Калининграда. При этом вид считается довольно сложным в содержании. Поэтому перед тем, как перевезти зверей в новосибирский зоопарк, сотрудники учреждения съездили к коллегам в Калининград, чтобы ознакомиться со всеми тонкостями работы с этими животным.

Гигантские муравьеды относятся к отряду неполнозубых (к ним же относятся ленивцы и броненосцы) и являются самым крупным видом в отряде, длина тела этих животных составляет 110-130 сантиметров. Хвост очень пушистый и длинный, отчего животное кажется еще больше. Гигантские муравьеды обитают в Южной и Центральной Америке. Вид внесен в Международную Красную книгу.

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