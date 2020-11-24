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Фотография Луны во время суперлуния, сделанная космонавтом Олегом Артемьевым с МКС

Пока все спали: лунная миссия Китая, джин от королевы и награда для Маши

© Photo : Roscosmos/Oleg Artemiev
Общество
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КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Долететь до Луны, прилуниться, собрать грунт и вернуться с ним на Землю – такие задачи стоят перед китайской миссией "Чанъэ-5". Запуск аппарата состоялся с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5", передает РИА Новости.

Примерно четыре с половиной дня займет полет "Чанъэ-5" от Земли к Луне. Через 8 дней после старта должен прилуниться, пару дней работать  на поверхности Луны. Еще примерно два дня уйдет на процесс сближения и стыковки.

​В случае успеха миссия "Чанъэ-5" станет первой с конца 1970-х годов миссией по доставке лунного грунта на Землю, пишет агентство. Ранее это удавалось сделать только СССР и США. Так, в рамках американской программы "Аполлон" на поверхности Луны побывали 12 астронавтов НАСА, они привезли на Землю 391 килограмм грунта.

Советские станции "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24" доставили на Землю 326 граммов лунного грунта, он хранится в Институте геохимии и аналитической химии РАН. Там же находятся 14 граммов грунта, доставленные американскими кораблями "Аполлон-14" и "Аполлон-16".

Монарший джин

Собственное производство джина запустила Елизавета II – королева Великобритании. Как пишет iz.ru  со ссылкой на Daily Mail, получил название Sandringham Celebration Gin и был изготовлен на винокурне в королевском поместье на севере Норфолка.

​Один из самых любимых своих алкогольных напитков ее величество разливает по бутылкам объемом 50 миллилитров  и продает по 50 фунтов.

К слову, это не первый бренд крепких напитков, представленных монаршей семьей. Ранее свою марку подданным представил принц Чарльз. Есть собственный крепкий напиток и у Букингемского дворца.

"Маша и Медведь": на полпути к награде

Российский анимационный сериал "Маша и Медведь" номинировали на премию Global TV Demand Awards в категории "Самый востребованный детский сериал" (Most in-demand children`s series), пишет РИА Новости.

Кому достанется трофей, станет известно в январе будущего года.

"Маша и Медведь" – единственный российский анимационный проект, представленный на этой международной площадке. В пятерку финалистов также вошли "Щенячий патруль", "Свинка Пеппа", "Губка Боб Квадратные Штаны" и "Звездные войны: Войны клонов".

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Публикация от Masha And The Bear Official (@mashaandthebear)

Проект-победитель определяло не жюри, а спрос аудитории. Список финалистов формировался с 1 января по 31 октября 2020 года.

Анимационный российский сериал "Маша и Медведь" вышел в 2009 году, и за десять лет своего существования был переведен на 42 языка. В апреле 2020 года мультфильм вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.

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