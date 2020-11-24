16:53 24 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.47
  • USD17.19
  • RUB0.23
  • RON4.20
  • UAH0.61
Поиск
Площадь Республики в Париже, архивное фото

Видео - Палатки мигрантов убраны с площади Республики в Париже

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Общество
Получить короткую ссылку
4210
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/18/32619652.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201124/32619860/palatki-migrantov-ubrany-s-ploschadi-respubliki-v-paris.html

Во французской столице полиция и жандармы "зачистили" стихийный лагерь мигрантов в центре города, при этом действовали довольно жестко.

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Мигрантов, расставивших на площади Республики в Париже палатки после того, как неделю назад их лагерь в парижском пригороде был эвакуирован, вытеснили правоохранительные органы Франции, передает РИА Новости.

Как сообщается, на площади находилось около 450 человек, которые остались на улице после эвакуации миграционного лагеря.

 

Операция началась после нуля часов по московскому времени, полицейские и жандармы действовали достаточно жестко. Часть палаток забрали сами владельцы, оставшиеся - вывезли власти.

Об эвакуации лагеря мигрантов в парижском пригороде Сен-Дени, где размещались две тысячи человек, глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил 17 ноября.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Линдер: мигранты-нелегалы будут разъедать ЕС как ржавчина, совершая теракты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Проекция Семейного фото для саммита лидеров G20 на дворец Салва в Ат-Турайфе, Саудовская Аравия.
Фото - Саммит G20 прошел в новом формате
Владимир Путин рассказал, почему не поздравил Джо Байдена с победой на выборах.
Видео - Почему Путин не поздравил Джо Байдена с победой на выборах
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться