Видео - Палатки мигрантов убраны с площади Республики в Париже

Во французской столице полиция и жандармы "зачистили" стихийный лагерь мигрантов в центре города, при этом действовали довольно жестко.

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Мигрантов, расставивших на площади Республики в Париже палатки после того, как неделю назад их лагерь в парижском пригороде был эвакуирован, вытеснили правоохранительные органы Франции, передает РИА Новости.

Как сообщается, на площади находилось около 450 человек, которые остались на улице после эвакуации миграционного лагеря.

Операция началась после нуля часов по московскому времени, полицейские и жандармы действовали достаточно жестко. Часть палаток забрали сами владельцы, оставшиеся - вывезли власти.

Об эвакуации лагеря мигрантов в парижском пригороде Сен-Дени, где размещались две тысячи человек, глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил 17 ноября.

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