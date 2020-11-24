В правительстве России рассказали о дате начала массовой вакцинации от COVID-19

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. На заседании координационного совета уполномоченных по правам человека вице-премьер правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова рассказала о темпах производства вакцин от коронавируса в стране и начале их массового применения.
Сейчас, по словам вице-премьера, уже выпущены в оборот более 100 тысяч доз вакцины "Спутник V", до конца года производство планируется нарастить до двух миллионов доз, передает РИА Новости.
"С момента государственной регистрации вакцины "Спутник V" в гражданский оборот выпущено более 117 тысяч доз вакцины, производителями планируется произвести до конца этого года более 2 миллионов доз. Сейчас производится в первую очередь вакцинация лиц из групп риска, медицинских и педагогических работников", - сказала Голикова.
Также она заявила, что с 2021 года начнется массовая вакцинация населения. Привиться смогут все желающие, но вакцинировать принудительно никого не будут.
"Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года. При этом я хочу еще раз обратить внимание, что в соответствии с законодательством Росийской Федерации вакцинация носит добровольный характер", - подчеркнула Голикова.
Голикова также отметила, что 18 ноября получено разрешение министерства здравоохранения на пострегистрационные клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона", и параллельно начата работа по вводу вакцины в гражданский оборот.
На стадии разработки и клинических исследований сейчас находится еще одна российская вакцина, разработанная Научным центром имени Чумакова Минобрнауки России. Эти клинические исследования планируется завершить до конца декабря этого года.
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