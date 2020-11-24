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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова

В правительстве России рассказали о дате начала массовой вакцинации от COVID-19

© Sputnik / Александр Астафьев
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (84)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201124/32620594/v-pravitelstve-russia-rasskazali-o-date-nachala-massovoy-vaktsinatsii-covid-19.html

Процесс начнется уже в ближайшее время, причем процедура будет проводиться исключительно на добровольной основе.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. На заседании координационного совета уполномоченных по правам человека вице-премьер правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова рассказала о темпах производства вакцин от коронавируса в стране и начале их массового применения.

Сейчас, по словам вице-премьера, уже выпущены в оборот более 100 тысяч доз вакцины "Спутник V", до конца года производство планируется нарастить до двух миллионов доз, передает РИА Новости.

"С момента государственной регистрации вакцины "Спутник V" в гражданский оборот выпущено более 117 тысяч доз вакцины, производителями планируется произвести до конца этого года более 2 миллионов доз. Сейчас производится в первую очередь вакцинация лиц из групп риска, медицинских и педагогических работников", - сказала Голикова.

Также она заявила, что с 2021 года начнется массовая вакцинация населения. Привиться смогут все желающие, но вакцинировать принудительно никого не будут.

"Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года. При этом я хочу еще раз обратить внимание, что в соответствии с законодательством Росийской Федерации вакцинация носит добровольный характер", - подчеркнула Голикова.

Венгрия первой в ЕС получила российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”.
© Ruptly
Венгрия первой в ЕС получила российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”
На сегодняшний день РФ зарегистрировано две вакцины против новой коронавирусной инфекции. Это "Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, созданная Центром им. Н.Ф. Гамалеи. А также "ЭпиВакКорона" – проект Новосибирского научного центра "Вектор".

Голикова также отметила, что 18 ноября получено разрешение министерства здравоохранения на пострегистрационные клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона", и параллельно начата работа по вводу вакцины в гражданский оборот.

На стадии разработки и клинических исследований сейчас находится еще одна российская вакцина, разработанная Научным центром имени Чумакова Минобрнауки России. Эти клинические исследования планируется завершить до конца декабря этого года.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (84)


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