Казахстан официально начал процесс отмены смертной казни

Парламент страны уже принял в работу соответствующий законопроект, заключение по которому планируется подготовить к июню 2021 года.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. В конце сентября нынешнего года постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал в Нью-Йорке второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

В ноябре нижняя палата парламента Казахстана – мажилис – приняла в работу законопроект об отмене смертной казни.

Об этом сообщил председатель комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности, депутат Мухтар Ерман, передает Sputnik Казахстан.

"Протокол направлен на принятие нашей страной международных обязательств по отмене смертной казни. Комитет готов принять в работу этот законопроект и подготовить по нему заключение до 23 июня 2021 года", - заявил Ерман на пленарном заседании мажилиса.

В 2003 году президент Казахстана ввел бессрочный мораторий на применение смертной казни, который действует по сегодняшний день. Тем не менее, суды до сих пор могут выносить такой приговор.

Правозащитное движение Казахстана положительно восприняло новость о подписании протокола, призвав к ускорению работы над законопроектом в парламенте. Так, известный в стране правозащитник Евгений Жовтис заявил, что необходимо также принять закон о ратификации документа и исключить этот вид наказания из Конституции и Уголовного кодекса.

Прокомментировал подписание документа и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, заявив, что присоединение ко второму факультативному протоколу по отмене смертной казни полностью соответствует Конституции страны.

© Sputnik Смертная казнь в странах ближнего зарубежья.

На сегодняшний день единственной страной на постсоветском пространстве, продолжающей применять смертную казнь в качестве наказания за преступления остается Белоруссия.

Молдова, так же, как и ещё десять стран бывшего СССР (Азербайджан, Армения, Грузия, Киргизия, Латвия, Литва, Туркмения, Украина, Узбекистан, Эстония) полностью отменили смертную казнь. Причем Латвия только в 2011 году полностью отказалась от нее, до этого срока в стране была предусмотрена смертная казнь за военные преступления.

Еще в трех странах бывшего СССР – в России, Казахстане и Таджикистане - действует мораторий на этот вид наказания.

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