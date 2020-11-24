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Закрытые кафе в пешеходной зоне во время локдауна, объявленного правительством в связи с коронавирусом, в Вене, Австрия

ВОЗ назвала локдаун крайней мерой в борьбе с пандемией

© AP Photo / Ronald Zak
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (88)
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Sputnik Молдова
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По мнению руководства организации, прибегать к такой мере следует осмотрительно, так как она может негативно сказаться на людях.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге считает, что введение повсеместных локдаунов как средство предотвращения распространения коронавирусной инфекции следует проводить поэтапно.

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"Что касается локдаунов, то мы выступаем за пропорциональное, постепенное введение ограничительных мер. Не как в марте, когда был повсеместный локдаун, закрытие экономик, образовательных учреждений – это, конечно, повлияло положительно на борьбу с вирусом, но негативно сказалось на людях", - сказал Клюге на онлайн-брифинге.

Локдаун, по мнению Клюге, – это крайняя мера, которая помимо положительного эффекта может нанести и серьезный сопутствующий урон.

"Поэтому мы рекомендуем выбирать поэтапный подход. Жесткие меры должны вводиться, но при этом необходимо учесть сопутствующие потери, сопутствующий урон. Мы должны понимать те трудности, которые испытывают люди", - цитирует слова чиновника РИА Новости.

В связи с возросшим числом заражений практически во всех странах Европы были введены ограничительные меры: повсеместно вводятся запреты на передвижение и "комендантские часы" для ресторанов и клубов.

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Жесткость этих мер и длительность их действия разнится в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждой стране. Тем не менее все чаще звучат призывы провести рождественские и новогодние праздники в кругу семьи и отказаться от массовых гуляний.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 59,3 миллиона случаев.

"Лидерами" по количеству инфицированных по-прежнему остаются США (более 12 миллионов случаев заражения), Индия (более 9 миллионов) и Бразилия (более 6 миллионов).

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (88)

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