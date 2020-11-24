ВОЗ назвала локдаун крайней мерой в борьбе с пандемией

По мнению руководства организации, прибегать к такой мере следует осмотрительно, так как она может негативно сказаться на людях.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге считает, что введение повсеместных локдаунов как средство предотвращения распространения коронавирусной инфекции следует проводить поэтапно.

"Что касается локдаунов, то мы выступаем за пропорциональное, постепенное введение ограничительных мер. Не как в марте, когда был повсеместный локдаун, закрытие экономик, образовательных учреждений – это, конечно, повлияло положительно на борьбу с вирусом, но негативно сказалось на людях", - сказал Клюге на онлайн-брифинге.

Локдаун, по мнению Клюге, – это крайняя мера, которая помимо положительного эффекта может нанести и серьезный сопутствующий урон.

"Поэтому мы рекомендуем выбирать поэтапный подход. Жесткие меры должны вводиться, но при этом необходимо учесть сопутствующие потери, сопутствующий урон. Мы должны понимать те трудности, которые испытывают люди", - цитирует слова чиновника РИА Новости.

В связи с возросшим числом заражений практически во всех странах Европы были введены ограничительные меры: повсеместно вводятся запреты на передвижение и "комендантские часы" для ресторанов и клубов.

Жесткость этих мер и длительность их действия разнится в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждой стране. Тем не менее все чаще звучат призывы провести рождественские и новогодние праздники в кругу семьи и отказаться от массовых гуляний.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 59,3 миллиона случаев.

"Лидерами" по количеству инфицированных по-прежнему остаются США (более 12 миллионов случаев заражения), Индия (более 9 миллионов) и Бразилия (более 6 миллионов).

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