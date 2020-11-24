Вакцины от коронавируса войдут в список жизненно важных препаратов в России

Обновленный перечень вступит в силу 1 января, в то время как пункт, касающийся вакцин, начнет действовать за месяц до этого.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении списка жизненно важных лекарств, в который вошли в том числе и вакцины от COVID-19.

Включенные в перечень препараты доступны бесплатно или с существенной льготной скидкой некоторым группам граждан. Кроме того, цены на эти фармацевтические средства регулируются государством.

В расширенный список добавлены новые лекарства для пациентов с рассеянным склерозом, гемофилией и болезнью Гоше (так называемых высокозатратных нозологий).

"Правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса, вне зависимости от их наименований. Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку", — заявил российский премьер на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что обновленный список жизненно важных препаратов вступит в силу 1 января, в то время как пункт, касающийся вакцин, начнет действовать уже в начале декабря 2020 года, чтобы обеспечить их доступность.

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины против новой коронавирусной инфекции. Это "Спутник V" – первое в мире зарегистрированное средство иммунизации от COVID-19, созданное Центром им. Н.Ф. Гамалеи, а также "ЭпиВакКорона" – проект Новосибирского научного центра "Вектор".

На стадии разработки и клинических исследований сейчас находится еще одна российская вакцина, разработанная Научным центром имени Чумакова Минобрнауки России.

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