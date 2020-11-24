Перспективы разминирования в Нагорном Карабахе

Разминирование зоны недавних боевых действий и других районов Нагорного Карабаха предполагает постепенное очищение от взрывоопасных предметов территории площадью в сотни квадратных километров, требует огромных ресурсов (миллионов долларов) и десятилетий кропотливой работы для введения опасных земель в хозяйственный оборот.

Минные поля, неразорвавшиеся боеприпасы и самодельные взрывные устройства считаются главной проблемой любой постконфликтной территории. Самый свежий пример постоянно присутствующей смертельной угрозы – подрыв 23 ноября в окрестностях села Мадагиз группы военнослужащих Азербайджана, РФ и сотрудников МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В зоне конфликта подобные опасности ежедневно подстерегают миротворцев, саперов и спасателей.

Лишь на одном из участков российские саперы обезвредили около 30 противотанковых мин. Как правило, обнаруженные боеприпасы уничтожаются методом подрыва на специальном полигоне или на месте.

На аэродромы города Ереван вчера переброшено более 100 военнослужащих Международного противоминного центра Минобороны России, а также 13 единиц военной и специальной техники. Инженерные подразделения сегодня совершают марш по маршруту Ереван – Горис – Степанакерт. Передовые подразделения саперов приступили к разминированию местности, дорог и объектов в Нагорном Карабахе 23 ноября. Приоритетная задача – оперативно провести разминирование в точках дислокации, на маршрутах передвижения миротворцев между постами, и на отдельных объектах инфраструктуры.

К сложной и напряженной работе специалисты Международного противоминного центра ВС РФ подготовлены в соответствии со стандартами противоминной деятельности Организации Объединенных Наций, имеют на вооружении новейшую технику – миноискатели ИМП-С2, роботехнические комплексы "Уран-6".

Современные средства поиска и защитное снаряжение снижают, но не исключают риск для здоровья и жизни российских военнослужащих в Нагорном Карабахе.

Сложность миссии

Современные локальные и региональные конфликты отличаются перманентным характером боевых действий и широким применением минных полей, мин-ловушек, придорожных фугасов и других "сюрпризов" – непосредственно в оперативной зоне и на прилегающих территориях.

Не имея большого количества войск и ресурсов для создания тактически выверенной, плотной, эшелонированной обороны (к примеру, на стокилометровой линии фронта), стороны конфликта сосредоточивают подразделения и боевую технику на отдельных участках, а "дыры" прикрывают минными полями.

В Карабахе применялись в основном мины советского производства – противотанковые ТМ-62, противопехотные ПМН-2. При этом карты-схемы их расположения составляются "на коленке", и в дальнейшем нередко теряются. Под влиянием капризов погоды, мины со временем выходят из строя, и минные поля "обновляются".

Вероятно, свежие минные поля и "растяжки" стороны конфликта снимут без особых проблем. Однако точного расположения всех минных полей за долгие годы противостояния в регионе не знает никто. Отдельная проблема – большое количество неразорвавшихся или оставленных в боевой обстановке артиллерийских снарядов. В карабахской земле находятся многие тысячи взрывоопасных предметов. Поэтому десятилетия кропотливой работы российских саперов, активное привлечение ресурсов ООН и других гуманитарных организаций – минимальные условия для окончательного выхода территории из войны.

Ранее глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов заявил, что полное разминирование перешедших под контроль Баку территорий в Карабахе потребует более десяти лет.

В Сирии гуманитарная миссия Армении в составе 83 человек за шесть месяцев 2019 года освободила от мин, снарядов, авиабомб и самодельных взрывных устройств около 20 гектаров. Послевоенный опыт многолетнего разминирования территорий Абхазии и Южной Осетии (где саперам предстоит еще много работы) также подтверждает глобальный объем задач в Карабахе.

Объединенные усилия

Служба ООН по вопросам разминирования (UNMAS) только в минувшем году потратила в 19 странах (включая Ирак, Афганистан и Сирию) около 495 млн долларов. Возможно, часть этих средств будет направлена и на разминирование территории Нагорного Карабаха.

По данным UNMAS, миссия начнет развертывание здесь в начале декабря. Прежде всего, специалисты оценят объем работы в сложных условиях горно-лесистой местности. Вероятно, совместные международные усилия саперов позволят ускорить возвращение беженцев в постконфликтный регион.

Обнадеживает и позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутериша, который заявил, что прекращение огня позволит гуманитарным организация получить доступ к мирному населению, пострадавшему в результате конфликта, и обозначил готовность к сотрудничеству и взаимодействию с Россией в Нагорном Карабахе.

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