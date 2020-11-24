Минобороны России опубликовало видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем

Ранее ведомство сообщило, что военный корабль США на два километра зашел в российские территориальные воды.

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Министерство обороны показало видео инцидента с американским эсминцем "Джон Маккейн", который нарушил границу на юге Приморского края.

Ранее ведомство сообщило, что эсминец на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого.

Получив предостережение от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов", он сразу ушел в нейтральные воды.

В командовании Седьмого флота Соединенных Штатов заявили, что "Джон Маккейн" проводил операцию "по обеспечению свободы судоходства".

По словам американских военных, воды, в которые зашел их корабль, "не территориальное море России, и США не соглашаются с заявлением, что залив Петра Великого — "историческая бухта", согласно международным законам".

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