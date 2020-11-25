Названы причины, по которым водительские права в РФ аннулируют

Министерство внутренних дел России перечислило основания для аннулировани водительских прав в стране.

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Восемь причин, по которым водительские права в России могут быть аннулированы, содержатся в проекте приказа об административном регламенте МВД о сдаче экзамена на права и выдаче водительских удостоверений, пишет РИА Новости.

Отмечается, что ранее в документе эти основания прописаны не были.

"Основаниями для начала административной процедуры являются... Истечение срока действия водительского удостоверения; если изменились содержащиеся в водительском удостоверении персональные данные его владельца; если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем (либо в его части) невозможно определить визуально", - говорится в документе. © Sputnik / Miroslav Rotari Почему в Приднестровье приостановлена регистрация авто и выдача прав

Аннулировать права могут также при их выдаче с нарушениями, утрате, выдаче нового удостоверения; из-за появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения или его смерти.

Информацию об аннулировании надлежит вносить в информационную систему ГИБДД.

Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

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