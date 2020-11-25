Видео - Около 900 тонн наледи удалены с моста на острове Русский во Владивостоке

В регионе из-за последствий снежного циклона введен режим ЧП, остров попал в тяжелое положение вследствие того, что временно стал недоступен единственный сухопутный путь связи с материком.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Почти 900 тонн льда, который образовался во время снежного циклона, сняли с моста на острове Русский во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.

"На мосту на острове Русский уже сняли 890 тонн льда. Осталось снять еще около 1 тысячи тонн", - говорится в сообщении.

В субботу из-за падения льда с вант закрыли движение по мосту на остров Русский, оно до сих пор не открыто. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в 2 часа.

В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды.

Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы.

В субботу осадки везде прекратились.

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