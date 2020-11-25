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Экзамен по русскому языку для иностранных граждан.

Закон об экзамене по русскому языку и истории РФ для иностранцев принят Госдумой

© Sputnik / Артем Житенев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201125/32638451/zakon-ob-ekzamene-po-russkomu-yazyku-i-istori-russif-dlya-inostrantsev-prinyat-gosdumoy.html

Срок действия выдаваемого сертификата будет установлен в зависимости от заявленной проэкзаменованным цели: три года - для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, бессрочно - для получения вида на жительство.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории РФ для иностранцев.

Татьяна Млечко.
© Sputnik / Caraus Mihai
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Изменения вносятся в статью 15.1 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и статью 7 федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

В пояснительной записке к документу отмечается, что проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев и выдача соответствующих сертификатов осуществляется образовательными организациями, которые имеют право проводить экзамен для иностранцев по этим дисциплинам.

Согласно закону, срок действия сертификата устанавливается правительством РФ. Срок будет установлен в зависимости от цели получения сертификата: три года - для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, бессрочно - для получения вида на жительство.

Также документом предлагается установить требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ в зависимости от цели иностранного гражданина (трудовая деятельность, временное или постоянное проживание).

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