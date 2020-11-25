Следующая пандемия: ученые указали на карте мира регионы, откуда она может прийти

Хотя страны с высоким уровнем дохода не так широко представлены в зоне наибольшего риска из-за лучшей инфраструктуры здравоохранения, они тем не менее требуют пристального внимания из-за чрезвычайно высокого антропогенного фактора, влияющего на дикую природу

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Международная группа исследователей проанализировала экологические, социальные и экономические факторы, которые могут повлиять на распространение заболеваний.

Они выявили и обозначили на карте области, где взаимодействие между дикой природой и человеком пересекается со слабостью системы здравоохранения и перенаселенными городами.

Так, в зоне наибольшего риска оказались регионы Африки к югу от Сахары, Южная Азия и Юговосточная Азия, а также западное побережье Латинской Америки.

Areas where the next #pandemic could emerge have been revealed in @ElsevierConnect journal #OneHealth led by @EpiDoctor, looking at the intersecting global geography of animal-human interfaces, poor health systems & air transit centrality.

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​Руководитель группы исследователей, доктор Майкл Уолш отметил, что хотя страны с высоким уровнем дохода не так широко представлены в зоне наибольшего риска из-за лучшей инфраструктуры здравоохранения.

Они тем не менее требуют пристального внимания из-за чрезвычайно высокого антропогенного фактора, влияющего на дикую природу.

"С помощью полученных данных люди смогут разрабатывать системы, включающие улучшение инфраструктуры здравоохранения, безопасное животноводство, сохранение среды обитания диких животных, а также контроль перемещений через крупные транспортные узлы для предотвращения следующей пандемии", - подчеркнул Уолш.

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