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Дезинфекция.

Следующая пандемия: ученые указали на карте мира регионы, откуда она может прийти

© Sputnik / Anton Denisov
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (95)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201125/32641515/karta-mira-uchenye-ukazali-na-ney-otkuda-mozhet-priyti-sleduyuschaya-pandemiya.html

Хотя страны с высоким уровнем дохода не так широко представлены в зоне наибольшего риска из-за лучшей инфраструктуры здравоохранения, они тем не менее требуют пристального внимания из-за чрезвычайно высокого антропогенного фактора, влияющего на дикую природу

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Международная группа исследователей проанализировала экологические, социальные и экономические факторы, которые могут повлиять на распространение заболеваний.

Они выявили и обозначили на карте области, где взаимодействие между дикой природой и человеком пересекается со слабостью системы здравоохранения и перенаселенными городами.

Так, в зоне наибольшего риска оказались регионы Африки к югу от Сахары, Южная Азия и Юговосточная Азия, а также западное побережье Латинской Америки.

​Руководитель группы исследователей, доктор Майкл Уолш отметил, что хотя страны с высоким уровнем дохода не так широко представлены в зоне наибольшего риска из-за лучшей инфраструктуры здравоохранения.

Карантинный центр.
© Sputnik / Илья Питалев
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Они тем не менее требуют пристального внимания из-за чрезвычайно высокого антропогенного фактора, влияющего на дикую природу.

"С помощью  полученных данных люди смогут разрабатывать системы, включающие улучшение инфраструктуры здравоохранения, безопасное животноводство, сохранение среды обитания диких животных, а также контроль перемещений через крупные транспортные узлы для предотвращения следующей пандемии", - подчеркнул Уолш.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (95)

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