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Штаб-квартира компании AstraZeneca в Лондоне, Великобритания

Производителей британской вакцины от COVID-19 уличили в сокрытии фактов

© AP Photo / Matt Dunham
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (97)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201125/32641630/proizvoditeley-britanskoy-vaktsiny-ot-covid-19-ulichili-v-sokrytii-faktov.html

Компания AstraZeneca, разрабатывающая иммунопрепарат совместно с Оксфордским университетом, не сообщила ряд важных данных о процессе его испытаний.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Внимание привлекла значительная разница в результатах эффективности вакцины в двух испытательных группах – 62% и 90%. Задавшись вопросом о причине столь существенных различий, исследователям удалось выяснить, что в группе с максимальной эффективностью доза не была полной, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на Bloomberg.

Дело в том, что продукт от AstraZeneca состоит из двух доз, которые вводятся пациенту с интервалом в один месяц. При испытаниях вакцины одной из групп первая доза вакцины была введена лишь наполовину. В этой группе была выявлена защита от COVID-19 на уровне 90%.

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Вторая же группа получила курс из двух полных доз, который оказался эффективным лишь на 62%.

К тому же, режим дозирования, при котором добровольцы сначала получали половину дозы, а затем полную, применялся исключительно для группы младше 55 лет.

Такой подход к испытаниям иммунопрепарата привел к тому, что многие эксперты начали высказывать сомнения в результатах ее эффективности.

По мнению советника администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсефа Слауи, режим дозирования требует дальнейшего изучения и разъяснения со стороны производителей.

"Есть ряд переменных, которые нам необходимо понять, и определить какова была роль каждой из них в достижении разницы в эффективности", – объяснил Слауи.

Аналитик инвестиционного банка SVB Leerink Джеффри Порджес выразил мнение, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) вообще вряд ли выдаст разрешение на применение вакцины от AstraZeneca.

"Я не думаю, что FDA положительно оценит любые испытания, в процессе проведения которых доза, возрастные группы или любой другой фактор были изменены, преднамеренно или нет", - заявил Порджес.

На фоне всеобщей неуверенности в достаточной эффективности вакцины от AstraZeneca и мнений, высказанных аналитиками, акции компании падают третий день подряд. С начала недели они потеряли уже 4,4% стоимости, сообщает РИА Новости.

Как отмечает профессор Университета Джонса Хопкинса Анна Дурбин, вопросы о разнице в эффективности скорее всего связаны с тем, что AstraZeneca пока не опубликовала полный объем данных об испытаниях и дозировках вакцины, которые еще предстоит изучить.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (97)

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