Пока все спали: мировой антирекорд и панды, девушка-паук и олени-хулиганы

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. За отметку в 60 миллионов перевалило Число случаев заражения коронавирусом в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные, поступающие из разных стран, общее число случаев заражения COVID-19 на земном шаре составляет 60 037 735, скончались 1 414 513 человек с подтвержденным заболеванием.Свыше 38 миллионов заболевших выздоровели.

В ряде стран Европы снова ввели локдаун, но такие меры по душе не всем. Так, в Германии, где ограничения действуют почти месяц, некоторые владельцы ресторанов устраивают тихие протесты. Во Франкфурте-на Майне рестораторы усадили за столики 100 игрушечных панд, которым подают настоящие блюда и пиво.

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Залы ресторана освещены круглосуточно, поэтому прохожие могут посмотреть на арт-инсталляцию снаружи и сфотографироваться. Акцию окрестили Panda-Mie.

Соперница "человека-паука"

Мировой рекорд в скалолазании установила россиянка Юлия Каплина. Хрупкая девушка всего за 6,9 секунды одолела 15-метровую стену! Класс спортсменка показала на чемпионате Европы в Москве. Он является трамплином к Олимпиаде в Токио.

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"Кстати, я собрала полный комплект медалей Чемпионатов Европы", - отметила чемпионка в своем Instagram. По ее словам, в скалолазании «одна ошибка может стоить тебе всего".

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Помимо рекорда, Юлии удалось войти в историю как второй девушке, сумевшей показать 7-секундный результат и побить предыдущее достижение на 0,031 секунды.

Олени-ньюсмейкеры

Сразу несколько благородных животных из трех стран мира попали в ленту новостей в один и тот же день.

В Чехии олень обезоружил охотника: отнял у него ружье и был таков. Теперь зверя ищут лесники и полиция, но пока безуспешно. Пострадавший от "воровства" охотник предположил, что животное спугнули собаки. А дальше – как в кино: олень бежит, не разбирая дороги, цепляет рогами ружье, которое висит на плече охотника, срывает его и растворяется в чаще.

В Канаде и вовсе случился погром: олень пробрался в дом престарелых, разбил стеклянную дверь, потеряв при этом рог, бегал по территории, разгромил тренажерный зал и был таков. За животным все это время носились сотрудники учреждения и полиция, пытались приструнить – но безуспешно.

А в США благородному животному откровенно не повезло: ему пришлось пережить напряженные минуты, пока от людей не пришла помощь. Олень плавал в проливе Лонг-Айленд с ведром из-под краски на голове.Животное явно потеряло ориентацию в пространстве и плавало кругами. К счастью, его заметил местный житель и вызвал спасателей.

Через несколько минут после того, как зоозащитник подплыл к пострадавшему, ведро удалось снять и вернуть оленю свободу.

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