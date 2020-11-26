14:57 26 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.46
  • USD17.22
  • RUB0.23
  • RON4.20
  • UAH0.61
Поиск
Молоток судьи

Дело об убийстве учителя во Франции: школьникам предъявлены обвинения

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
47 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201126/32651789/delo-ob-ubiystve-uchitelya-vo-Frantsii--shkolnikam-predyavleny-obvineniya.html

Подвижки в рамках расследования громкого дела о жестоком убийстве учителя во Франции: местное правосудие сообщило о первых обвинениях.

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Обвинения в рамках дела о жестком убийстве учителя истории Самюэля Пати, которое произошло в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем в середине октября, предъявлены четырем школьникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Полиция Франции, Париж, архивное фото.
© AP Photo / Matthieu Alexandre
Убийство во Франции: новые данные следствия

Отмечается, что трое несовершеннолетних обвиняются в "пособничестве" в убийстве преподавателя.

В общей сложности обвиняемыми по этому делу проходят десять человек.

В пятницу, 16 октября,  во второй половине дня около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа преступник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры. 

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. В Париже на площади Республики и в других городах Франции прошли акции в память об убитом учителе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Зверски убитого во Франции учителя наградят посмертно


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ракета Чанчжэн-5 с лунным зондом Чанъэ-5 взлетает с космодрома Вэньчан, Китай.
Фото – Лунная миссия Китая: запуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5"
Российские моряки остановили американское вторжение: провокация в заливе Петра Великого
Российские моряки остановили американское вторжение: провокация в заливе Петра Великого
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться