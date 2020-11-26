Дело об убийстве учителя во Франции: школьникам предъявлены обвинения

Подвижки в рамках расследования громкого дела о жестоком убийстве учителя во Франции: местное правосудие сообщило о первых обвинениях.

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Обвинения в рамках дела о жестком убийстве учителя истории Самюэля Пати, которое произошло в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем в середине октября, предъявлены четырем школьникам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Отмечается, что трое несовершеннолетних обвиняются в "пособничестве" в убийстве преподавателя.

В общей сложности обвиняемыми по этому делу проходят десять человек.

В пятницу, 16 октября, во второй половине дня около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа преступник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. В Париже на площади Республики и в других городах Франции прошли акции в память об убитом учителе.

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