Видео - На восстановление энергетики Приморья уйдет не меньше двух месяцев

В российском регионе, пострадавшем от обледенения, продолжаются работы, чтобы как можно скорее вернуть в дома людей свет и тепло.

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. В Приморье продолжается ликвидация последствий ЧС. Пострадавшие районы получают электроснабжение от разных источников, но чтобы вернуться на на постоянную схему, потребуется до двух месяцев. Об этом сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, передает РИА Новости.

"В пострадавших районах снабжение жителей и объектов инфраструктуры энергией осуществляется по временной схеме – от резервных источников. Переход на постоянную схему займет до двух месяцев", - сообщил Чекунков в докладе премьер-министру Михаилу Мишустину.

По его словам, в регион доставлены 16 резервных источников питания для поддержания жизнедеятельности критических объектов – больниц и школ.

Продолжаются работы и на вантах Золотого моста во Владивостоке. Промышленные альпинисты снимают до 90 тонн льда в день и трудятся на высоте до 300 метров при сильной ветровой нагрузке, сообщил Алексей Чекунков.

Мост соединяет центр города и два крупных его района. В минувшую субботу из-за падения льда с вант закрыли движение по мосту на остров Русский, оно до сих пор не открыто. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в два часа.

"Мы договорились, что результатом нашей работы должно стать не только восстановление нормального жизнеобеспечения людей и приведение в порядок пострадавших территорий, но и создание нового – более высокого запаса прочности региона перед угрозой природных катаклизмов в будущем. Решение сохранить в регионе переброшенный сюда резерв источников питания и специальной техники позволит обеспечить защиту жизней и здоровья людей", - также заявил Чекунков.

В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.

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