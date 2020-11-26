Видео - Испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море

По окончании серии тестов комплекс поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота РФ.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik.В акватории Северного Ледовитого океана прошли испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны.

Она стартовала с головного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в Белом море и, преодолев 450 километров, поразила цель в Баренцевом море.

"Скорость полета ракеты составила более восьми Махов. Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов", — добавляется в релизе.

Предыдущие испытания состоялись в октябре.

По окончании тестов гиперзвуковой комплекс поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота.

Помимо морской версии, Владимир Путин ранее упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.

Предполагается, что максимальная скорость изделия будет в девять раз превышать скорость звука (то есть составит 10,7 тысячи километров в час, М=9), а дальность полета — свыше тысячи километров.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova