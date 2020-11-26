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Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон.

Видео - Испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море

Пресс-служба Минобороны РФ
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201126/32656238/video---ispytaniya-rossiyskoy-giperzvukovoy-rakety-tsirkon-v-belom-more.html

По окончании серии тестов комплекс поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота РФ.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik.В акватории Северного Ледовитого океана прошли испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщили в Минобороны.

Она стартовала с головного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в Белом море и, преодолев 450 километров, поразила цель в Баренцевом море.

"Скорость полета ракеты составила более восьми Махов. Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов", — добавляется в релизе.

Пресс-служба Минобороны РФ
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Предыдущие испытания состоялись в октябре.

По окончании тестов гиперзвуковой комплекс поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота.

Помимо морской версии, Владимир Путин ранее упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.

Предполагается, что максимальная скорость изделия будет в девять раз превышать скорость звука (то есть составит 10,7 тысячи километров в час, М=9), а дальность полета — свыше тысячи километров.

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