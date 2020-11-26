Мы пожимали "руку бога": воспоминания о Марадоне от Молдовы до Беларуси

Сегодня в Буэнос-Айресе прощались с легендарным Диего Марадоной. "Золотой мальчик", как и при жизни, собрал у экранов весь мир. Sputnik Молдова разыскал "счастливчиков", которые пожимали "руку бога". Их реальные воспоминания всегда будут live.

ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. "Плачет вся Аргентина!" - надрывно рассказывает Рубен Гомес. Латиноамериканский капитан молдавского клуба "Бельцы" скорбит вместе со своей страной. Удивляется, как из строя выходят даже журналисты в прямых эфирах. О смерти футбольного бога невозможно говорить без слез.

"Это человек, который открыл Аргентину для мирового футбола и заставил всех на нас смотреть. В то время, когда он играл, выступал за сборную, не было таких информационных возможностей, социальных сетей. Наш Марадона был рупором тогда. Именно через него начали узнавать страну".

Рубен, как и все его сверстники, рос на футболе "Пушка" - и так тоже любили называть Марадону. Говорит, в 80-90 годы все стремились повторить стиль великого мастера. Для убедительности Рубен приводит в пример Месси как поклонника Марадоны. И добавляет - для Аргентины Марадона – божество.

© AFP 2020 / Pedro Ugarte Двое с нимбами.

"Это пародийная религия, основанная в 1998 году. В Аргентине есть церковь Марадоны. Вам будет сложно представить, но фанаты Диего ходят туда молиться. До такой степени они его обожают. Для всей Аргентины это огромная потеря".

Тем временем в белорусском Бресте прощается с легендой online Георгий Дорбуашвили. Коллекционер и фанат Марадоны благодарит Бога футбола за то, что сфотографировался с ним. Поклонник 30 лет гонялся по всему миру за автографом самой знаменитой "десятки". Дома, в Беларуси, получил дар от футбольного короля. Росчерк и фото его 12-ти альбомную коллекцию сделали уникальной.

"После пресс-конференции говорю ему: "Слушай, больше 30-ти лет я за тобой охочусь. Пожалуйста, дай автограф". И он дал. И сфотографировался со мной. Я был очень счастлив. А теперь у меня горе. Друзья звонят и соболезнуют, что я друга потерял".

Как приезжал Марадона в Беларусь, расписывает Михаил Винокуров, специалист по развитию в интернете брестского "Динамо". Шумиха вокруг звездного аргентинца разворачивалась на его глазах и с его участием.

"Наш клуб пригласил его в качестве почетного представителя правления. Никто до последнего не верил, что он приедет в "Динамо". Помню, как мой телефон после этой новости просто разрывался", - вспоминает Михаил.

"Золотой" уже не мальчик 16 июля 2018-го явился на матч чемпионата Беларуси "Динамо" - "Шахтер". Ажиотаж в тот день Михаил Винокуров называет сумасшествием. И с гордостью заявляет, что культ Марадоны до Бреста дошел.

"Конечно, это недосягаемая личность. Если вы думаете, что все футболисты сумели с ним пообщаться, то вы ошибаетесь. Это недосягаемая звезда. В плане рекламы для нас он огромное дело сделал. Фан-шоп на разрыв. Тотальное привлечение подписчиков. У нас даже сейчас, если смотреть по статистике, на страничке клуба из Аргентины до сих пор больше подписчиков, чем из России и Украины".

Прикоснуться к футбольному богу в прямом смысле слова удалось Павлу Чебану. Причем не раз. Почетный Президент Федерации молдавского футбола охотно делится впечатлениями. Говорит, что с Марадоной встречался не раз. На конгрессе FIFA или на Мундиалях, пожимал "руку бога".

"Мы лично не общались. Но пересекались часто в гостиницах, в вип-ложе на стадионе. На финалах чемпионатов мира он присутствовал. Всегда в центре внимания, вел себя легко и открыто. Как звезда!", - восхищается Павел Чебану.

Больше всего молдавскому футболисту запомнился экстравагантный стиль аргентинца. Цепи, кольца. Яркая внешность под стать манерам. Где "Микеланджело от футбола", там - толпы людей.

"Я как болельщик и бывший футбольный функционер скажу, что Марадона остается лучшим игроком в мире. Он всегда был лидером. Вел за собой команду. Чемпионами мира аргентинцы стали с Марадоной. Да, это великий мастер!" - говорит Павел Чебану.

© REUTERS / Grigory Dukor Диего прощается с нами.Мы с ним - нет!

Диего Марадоны больше нет. Футбольное солнце Аргентины зашло за горизонт, но продолжает греть теплыми воспоминаниями.

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