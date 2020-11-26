20:22 26 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.46
  • USD17.22
  • RUB0.23
  • RON4.20
  • UAH0.61
Поиск
Старшеклассник на дистанционном обучении.

Три главные проблемы, с которыми образование столкнулось в пандемию

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (107)
88 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/1a/32659704.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201126/32659749/tri-glavnye-problemy-s-kotorymi-obrazovanie-stolknulos-v-pandemiyu.html

Кто легче всего адаптируется к онлайн-обучению, можно ли заменить традиционное образование виртуальными курсами и как "подружить" преподавателей в возрасте с соцсетями? Ответы на эти вопросы искали на форуме Россотрудничества.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik, Данара Курманова. Коронавирус – безусловно, явление негативное. Но даже здесь можно найти новые возможности для сферы образования. К такому выводу пришли спикеры форума по итогам реализации программ Россотрудничества за 2019-2020 годы в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Мероприятие состоялось 26 ноября в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

За время реализации проекта Россотрудничество запустило 40 образовательных проектов, которыми воспользовались более 100 тысяч человек из 92 стран, рассказал заместитель руководителя агентства Павел Шевцов.

РЦНК.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Россотрудничество в Молдове поддержит русский язык и образование
Все эти программы объединяла общая цель – помочь школьникам, студентам и педагогам разобраться в новых технологиях, ведь современная жизнь уходит "в цифру": все больше вопросов можно решить онлайн, от покупок до оплаты коммунальных платежей.

Но если в 2019 году часть мероприятий Россотрудничества проходила очно, в 2020-м из-за пандемии почти все проекты действовали онлайн. С одной стороны, программе это даже пошло на пользу – все-таки в их рамках готовят кадры для цифровой экономики, а тут процесс цифровизации ускорился сам собой. С другой, пандемия выявила проблемы, с которыми сталкиваются в интернете как учащиеся, так и преподаватели.

Цифровое неравенство значит социальный разрыв

По словам председателя российского общества "Знание" Любови Духаниной, пандемия усиливает разрыв между технически подкованными людьми и гражданами, у которых нет соответствующего оборудования для перехода в онлайн, либо знаний в области медиаграмотности.

"Поэтому важны не только проекты, ориентированные на IT-специалистов, но и проекты массовые", - заявила она.

Только в 2019 году Россотрудничество организовало 250 массовых мероприятий: дни виртуальной реальности, VR-музеи, обучающие курсы и бизнес-хакатоны – командные соревнования для разработчиков инновационных проектов. И что самое важное, онлайн-платформы были доступны для всех – например, можно было смотреть экспозиции в музее без очков виртуальной реальности или подключиться к большинству программ с телефона.

Проблема поколений

Учитель
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
Какие изменения внесены в концепцию аттестации учителей Молдовы
Сложнее всего адаптироваться к онлайн-формату занятий оказалось педагогам так называемой "старой школы" - в повседневной жизни они нечасто пользуются интернетом. Восполнить пробелы в медиаграмотности преподавателям русских школ помогает проект "Цифровой куратор", говорит Любовь Духанина.

"Этот проект распространился на Беларусь, - рассказывает она. – Фактически учителя Беларуси получили еще одну профессию, потому что, пройдя профподготовку в сфере цифровой грамотности, они теперь могут делиться знаниями с другими".

Курсы цифровой грамотности прошли 1800 человек, среди них – не только учителя Минска, но и других городов: Бобруйска, Бреста, Гродно, Орши, Марьиной Горки и Слонима.

"Мы рассказывали преподавателям не только о том, как создавать свои собственные образовательные медиапродукты, но и о вещах, которые пригодятся им вне работы – как защитить себя при работе с платежными системами или в социальных сетях", - поясняет Любовь Духанина.

Курсы повышения квалификации помогают педагогам еще и понять молодежь. К примеру, сами активно используя онлайн-инструменты, учителя понимают, что дети способны воспринимать большие тексты в интернете, нужно лишь правильно их оформить. Сейчас проектами для педагогов интересуются в Казахстане и Узбекистане.

Детям нужен особый подход

"Лучше всего онлайн-программы усваивают дети", - считает Павел Шевцов. Его мнение подтверждает авторы проекта "Инжинириум", созданный МГТУ имени Баумана при поддержке Россотрудничества.

Ноутбук
Фото: pixabay.com
Виртуальный праздник — ко Дню защиты детей подготовлена онлайн-программа

"Инжинириум" – это сеть образовательных центров, в котором уже приняли участие 7 тысяч детей из 40 стран, - рассказывает заместитель директора центра "Композиты России" на базе университета Маргарита Стоянова. – У нас есть точка в Казахстане, в Алматы, где ведутся занятия по программированию, 3D-моделированию и робототехнике. А наши онлайн-курсы востребованы не только в СНГ. Например, к нам подключаются из Австралии, потому что наши программы доступны на русском с английскими субтитрами. И это эффективная популяризация не только инженерии, но и русского языка. Учить язык всегда легче через вещи, которые тебя интересуют".

Разумеется, развитие онлайн-среды не заменит традиционного образования, считает Стоянова. В этом году "Инжинириум" провел выставку "Новые цифровые технологии в школе" в очном формате в Беларуси. "Пусть с учетом ограничений, пусть без привычной толпы, но мы смогли провести это мероприятие и отвлечь детей от гнетущих новостей о пандемии, - подытожила Маргарита Стоянова. – И нам, организаторам, и детям не хватает этой атмосферы. Для сотрудничества важно общение. Надеюсь, в 2021 году мы сможем встретиться в привычном формате".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (107)

По теме

COVID-19 в молдавских школах и детсадах: сотни заболевших и тысячи на самоизоляции


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Болельщик: татуировка на плече с изображением Диего Марадоны.
Фото - Культ Марадоны в мире
Памяти Диего Марадоны.
Видео - Памяти Диего Марадоны
Календарь праздничных и выходных дней в Молдове на 2021 год
Календарь рабочих и выходных дней в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться