Три главные проблемы, с которыми образование столкнулось в пандемию

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik, Данара Курманова. Коронавирус – безусловно, явление негативное. Но даже здесь можно найти новые возможности для сферы образования. К такому выводу пришли спикеры форума по итогам реализации программ Россотрудничества за 2019-2020 годы в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Мероприятие состоялось 26 ноября в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
За время реализации проекта Россотрудничество запустило 40 образовательных проектов, которыми воспользовались более 100 тысяч человек из 92 стран, рассказал заместитель руководителя агентства Павел Шевцов.
Но если в 2019 году часть мероприятий Россотрудничества проходила очно, в 2020-м из-за пандемии почти все проекты действовали онлайн. С одной стороны, программе это даже пошло на пользу – все-таки в их рамках готовят кадры для цифровой экономики, а тут процесс цифровизации ускорился сам собой. С другой, пандемия выявила проблемы, с которыми сталкиваются в интернете как учащиеся, так и преподаватели.
Цифровое неравенство значит социальный разрыв
По словам председателя российского общества "Знание" Любови Духаниной, пандемия усиливает разрыв между технически подкованными людьми и гражданами, у которых нет соответствующего оборудования для перехода в онлайн, либо знаний в области медиаграмотности.
"Поэтому важны не только проекты, ориентированные на IT-специалистов, но и проекты массовые", - заявила она.
Только в 2019 году Россотрудничество организовало 250 массовых мероприятий: дни виртуальной реальности, VR-музеи, обучающие курсы и бизнес-хакатоны – командные соревнования для разработчиков инновационных проектов. И что самое важное, онлайн-платформы были доступны для всех – например, можно было смотреть экспозиции в музее без очков виртуальной реальности или подключиться к большинству программ с телефона.
Проблема поколений
"Этот проект распространился на Беларусь, - рассказывает она. – Фактически учителя Беларуси получили еще одну профессию, потому что, пройдя профподготовку в сфере цифровой грамотности, они теперь могут делиться знаниями с другими".
Курсы цифровой грамотности прошли 1800 человек, среди них – не только учителя Минска, но и других городов: Бобруйска, Бреста, Гродно, Орши, Марьиной Горки и Слонима.
"Мы рассказывали преподавателям не только о том, как создавать свои собственные образовательные медиапродукты, но и о вещах, которые пригодятся им вне работы – как защитить себя при работе с платежными системами или в социальных сетях", - поясняет Любовь Духанина.
Курсы повышения квалификации помогают педагогам еще и понять молодежь. К примеру, сами активно используя онлайн-инструменты, учителя понимают, что дети способны воспринимать большие тексты в интернете, нужно лишь правильно их оформить. Сейчас проектами для педагогов интересуются в Казахстане и Узбекистане.
Детям нужен особый подход
"Лучше всего онлайн-программы усваивают дети", - считает Павел Шевцов. Его мнение подтверждает авторы проекта "Инжинириум", созданный МГТУ имени Баумана при поддержке Россотрудничества.
"Инжинириум" – это сеть образовательных центров, в котором уже приняли участие 7 тысяч детей из 40 стран, - рассказывает заместитель директора центра "Композиты России" на базе университета Маргарита Стоянова. – У нас есть точка в Казахстане, в Алматы, где ведутся занятия по программированию, 3D-моделированию и робототехнике. А наши онлайн-курсы востребованы не только в СНГ. Например, к нам подключаются из Австралии, потому что наши программы доступны на русском с английскими субтитрами. И это эффективная популяризация не только инженерии, но и русского языка. Учить язык всегда легче через вещи, которые тебя интересуют".
Разумеется, развитие онлайн-среды не заменит традиционного образования, считает Стоянова. В этом году "Инжинириум" провел выставку "Новые цифровые технологии в школе" в очном формате в Беларуси. "Пусть с учетом ограничений, пусть без привычной толпы, но мы смогли провести это мероприятие и отвлечь детей от гнетущих новостей о пандемии, - подытожила Маргарита Стоянова. – И нам, организаторам, и детям не хватает этой атмосферы. Для сотрудничества важно общение. Надеюсь, в 2021 году мы сможем встретиться в привычном формате".
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