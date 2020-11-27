Запах решает все: итальянский эксперт дал советы по выбору оливкового масла

Настоящее оливковое масло – бесценный источник полезных веществ, который может помочь укрепить иммунитет, главное – его правильно выбрать.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Вкус, цвет или запах – какой критерий главный при выборе оливкового масла? Каждый любитель может дать массу советов на эту тему. Но профессионалы советуют выбирать его по запаху.

О секретах выбора этого важного продукта рассказал РИА Новости директор ассоциации итальянских производителей оливок Unaprol Никола Ди Нойя, который создал школу дегустаторов и "сомелье" для оливкового масла.

Кажется, уже многие знают о том, что это масло богато полезными веществами – антиоксидантами-полифенолами, укрепляющими защитные системы организма. Причем такими качествами обладает именно масло первого отжима – extra-virgin.

Но не все виды оливкового масла содержат достаточное количество полифенолов, а определить, богато ли ими масло, можно на вкус и на запах.

"Масло с полифенолами обладает растительными ароматами: в нем есть запах скошенной травы, миндаля или томатов, а на вкус оно будет немного горьким и пряным", - отметил эксперт.

При этом он подчеркивает, что не стоит обращать внимание только на цвет масла, так как качественный продукт может быть и желтым и зеленоватым. Главное – чтобы бутылка была из темного стекла, так как масло "боится" света.

"Главные враги масла – тепло, кислород и свет. Они снижают уровень антиоксидантов и, таким образом, пользу для организма", - сказал Ди Нойя.

Эксперт советует под разную еду выбирать определенный вид масел: горьковатое прекрасно подойдет к мясу, для салатов – более легкие сорта.

Урожай оливок этого года в Италии пострадал из-за засухи, отчего всего было собрано на 30% меньше плодов, чем в прошлом году. С другой стороны – отсутствие дождей, а с ним - и вредных насекомых положительно сказалось на качестве продукта.

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