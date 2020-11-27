Пока все спали: антиCOVIDная комбинация, пациент Ширвиндт безобразничает, отчаяние фанатов

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КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Комбинировать укол британской вакцины AstraZeneca с уколом "Спутник V" для повышения эффективности при проведении повторных испытаний предложила команда разработчиков российской вакцины, пишет РИА Новости.

"Текущая полная схема применения вакцины AstraZeneca показала эффективность в 62%. Если компания будет проводить новые клинические испытания, мы рекомендуем попробовать схему, которая сочетает укол AstraZeneca и "Спутник V", в основе которого лежит аденовирус человека, чтобы повысить эффективность. Сочетание вакцин может оказаться важным для повторной вакцинации", - отмечается в в Twitter-аккаунте вакцины.

В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины AstraZeneca. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что вакцина была эффективней в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз она была на уровне 62%.

"По дате – лев, по году – бык, а в общем – правильный мужик"

Михаил Ширвиндт поделился с читателями своего Instagram, как его отец, известный артист театра и кино Александр Ширвиндт, ранее госпитализированный с коронавирусом, "безобразничает" в больнице и общается с соседями.

По словам Ширвиндта-младшего, его отец и сосед артиста по палате обмениваются подарками и записками в стихотворной форме. "Доказательства" прилагаются.

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Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт вместе с супругой 25 ноября был госпитализирован с коронавирусом. Сообщается, что заболевание у актера протекает в легкой форме, а у его супруги – бессимптомно.

Прощание с Марадоной обернулось стычками с полицией

Столкновения между полицией и фанатами футболиста Диего Марадоны, пришедшими на церемонию прощания с мировой легендой, произошли в центре Буэнос-Айреса.

Как сообщило РИА Новости, полиция отгоняла от президентского дворца в столице Аргентины толпу фанатов, недовольных тем, что власти ограничили им возможность попрощаться с кумиром. В ходе стычек стражи порядка применили резиновые пули и слезоточивый газ. Сообщается о задержаниях.

По информации СМИ, президент страны Альберто Фернандес распорядился сократить очередь людей, несколько часов ожидавших возможности попасть во дворец, так как по настоянию семьи церемония должна закончиться в 16.00 (22.00 мск). Однако очередь из желающих проститься с Марадоной растянулась практически на четыре километра.

Учитывая это, Фернандес встретился с дочерьми Марадоны и согласовал продление церемонии прощания до 19 часов (до 01:00 пятницы).

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет.

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