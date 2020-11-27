Пребывание иностранцев в России во время пандемии могут продлить

О возможности расширить во время пандемии сроки нахождения иностранных граждан на территории РФ сообщило Министерство внутренних дел страны.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Продлить до лета 2021 года могут сроки пребывания иностранцев в России в период пандемии коронавируса, над этой возможностью работает МВД. Как сообщает РИА Новости, об этом шла речь на совещании в Совете Федерации.

Информацию представил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов.

"Сейчас мы с администрацией (президента - ред.) работаем над дальнейшей пролонгацией этих мер. По всей видимости, они будут продлены до лета следующего года", - сказал он.

Ранее российское Министерство внутренних дел сообщало, что с 19 марта в связи с пандемией иностранцы получили возможность продлевать пребывание в России. В частности, встать на миграционный учет, продлить патент или разрешение на работу, а также продлить действие виз. В мае в ведомстве заявили, что в случае окончания срока действия патента, действительного с 15 марта по 15 июня, он автоматически продлевается на 93 дня.

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