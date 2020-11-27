Варианты для Ефремова в колонии: виды трудовой повинности, профессии для освоения

В пятницу у осужденного актера закончился карантин в СИЗО-3 в Белгороде и его отправляют отбывать наказание в ИК-4 общего режима в той же области. Там ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

КИШИНЕВ, 27 ноя – РИА Новости. Исправительная колония №4 в городе Алексеевка Белгородской области, где будет отбывать наказание актер Михаил Ефремов, дает осужденным возможность обучиться на токаря, каменщика и повара, также здесь выпускают муку, стиральный порошок и одноразовые защитные костюмы "Каспер", следует из информационной справки УФСИН по региону.

В пятницу источник сообщил РИА Новости, что у Ефремова закончился карантин в СИЗО-3 в Белгороде и его отправляют отбывать наказание в ИК-4 общего режима в Алексеевку. Там ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Колония предназначена для содержания впервые осужденных мужчин.

Ее история начинается в 1934 году, когда в Алексеевке была создана мастерская капитального ремонта сельхозтехники. В Великую Отечественную войну на территории мастерской фашистские оккупанты создали концентрационный лагерь для военнопленных и местного населения.

В 1958 году мастерская была преобразована в машинно-ремонтный завод, а вскоре на базе завода организовали исправительно-трудовую колонию № 4 усиленного режима, спустя чуть более 30 лет режим содержания изменился на общий.

"Сегодня на территории колонии функционирует общеобразовательная школа, предоставляющая программу среднего образования, а также ФКП образовательное учреждение, в котором осуждённые могут освоить специальности токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика, машиниста компрессорных установок, оператора котельной, оператора швейного оборудования и повара", - говорится в справке.

НОВЫМИ РАБОЧИМИ МЕСТАМИ ОБЕСПЕЧЕНЫ ОСУЖДЕННЫЕ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИhttps://t.co/CNIZVjfVtC pic.twitter.com/xMyNMJ0Yk0 — УФСИН Белгород (@belufsin31) August 17, 2020

​УФСИН информирует, что к основным видам выпускаемой продукции относятся, в частности, одноразовый защитный костюм "Каспер", мука пшеничная и ржаная, отруби, горох шлифованный, пшено, стиральный порошок "Лотос эконом".

На территории действует храм во имя Георгия Победоносца.

В ИК-4 УФСИН России по Белгородской области священнослужитель провел Божественную литургию https://t.co/6TRN4X06jI pic.twitter.com/uJyawlGg1V — УФСИН Белгород (@belufsin31) September 16, 2019

​ В медсанчасти принимают терапевт, психиатр-нарколог, инфекционист, фтизиатр, стоматолог, рентгенолог. "Для организации досуга осужденных в учреждении созданы библиотека, клуб. Для занятий спортом в учреждении имеется спортивная площадка, а также площадка для игры в футбол и волейбол", - говорится на сайте ведомства.

Конкурс православной живописи в ИК-4 УФСИН России по Белгородской областиhttps://t.co/vDaGmAHMt3 pic.twitter.com/TYLZYscjiY — УФСИН Белгород (@belufsin31) October 9, 2020

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