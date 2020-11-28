Здоровое питание против COVID-19: новое открытие ученых удивит всех

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Исследователи задались вопросом, как иммунное питание может повлиять на реабилитацию людей, переболевших COVID-19, определили компоненты иммунной системы и разработали рекомендации по лечебному питанию для них.

Значительная часть работы исследователей Эммы Дербишир и Джоан Деланж посвящена влиянию лечебного питания на иммунную систему людей старше 65 лет, сообщает РИА Новости.

В статье, опубликованной в исследователи поясняют, что иммунная система человека состоит из четырех компонентов: Т-лимфоцитов, В-клеток, системы комплемента и фагоцитов. Все они необходимы для защиты организма от инфекций, и действуют в качестве барьера для вирусов и бактерий.

Различают врожденный и адаптивный иммунитет, которые имеют тенденцию к снижению с возрастом. Одной из причин, которая приводит к подобному "иммунному старению" является дефицит питательных веществ.

"Существует достаточно доказательств того, что плохое питание, белково-энергетическая недостаточность, а также дефицит питательных микроэлементов, таких как витамины и минералы, способствуют неоптимальному функционированию иммунной системы", — пишут авторы исследования.

Восполнить дефицит питательных веществ возможно с помощью специального питания. Некоторые компоненты диеты, разработанной исследователями — фрукты, витамины, антиоксиданты, минералы и пробиотики — помогают повысить иммунитет и играют важную роль в сопротивлении респираторным вирусам и заболеваниям.

Прежде всего ученые рекомендуют ввести в рацион продукты, богатые витаминами C, D и цинком.

Витамин С укрепляет барьерную функцию эпителия дыхательной системы, что не дает патогенам попасть в нижние дыхательные пути, что, по мнению исследователей, помогает предотвратить пневмонию.

Витамин D — мощный иммунорегулятор. На поверхности некоторых иммунных клеток — В- и Т-лимфоцитов, макрофагов и моноцитов — есть рецепторы витамина D. Поэтому он также важен для защиты от респираторных инфекций. А цинк — это сигнальный элемент, запускающий иммунные функции.

Для восполнения запасов витамина С ученые рекомендуют включить в рацион следующие продукты: брокколи, черную смородину, обогащенные хлопья для завтрака и апельсины.

Запасы цинка в организме восстановят крабовые консервы, креветки, консервированные бобы и вареные яйца.

А для пополнения витамина D можно употреблять пищевые добавки — достаточно будет 50 микрограммов в день.

Ученые утверждают, что соблюдение такой диеты сократит срок реабилитации и ускорит выздоровление после COVID-19.

Отдельно исследователи отмечают, что данные рекомендации разработаны для здоровых в целом людей. При наличии сопутствующих заболеваний, таких как астма, хроническая обструктивная болезнь легких, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, или общие проблемы с иммунитетом, перед применением какой-либо диеты, нужно обязательно посоветоваться с лечащим врачом.

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