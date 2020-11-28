07:55 28 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.51
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.21
  • UAH0.61
Поиск
Корзина с овощами, архивное фото

Здоровое питание против COVID-19: новое открытие ученых удивит всех

© Flickr / Take Back Your Health Conference
Общество
Получить короткую ссылку
182 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201128/32675233/pitanie-zdorovie-covid-19-sos.html

Британские ученые составили перечень продуктов, способных активизировать процесс выздоровления и реабилитации после заражения коронавирусом.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Исследователи задались вопросом, как иммунное питание может повлиять на реабилитацию людей, переболевших COVID-19, определили компоненты иммунной системы и разработали рекомендации по лечебному питанию для них.

Под микроскопом.
© Depositphotos / Ngaga35
Британские ученые рассказали о новом способе профилактики COVID-19

Значительная часть работы исследователей Эммы Дербишир и Джоан Деланж посвящена влиянию лечебного питания на иммунную систему людей старше 65 лет, сообщает РИА Новости.

В статье, опубликованной в исследователи поясняют, что иммунная система человека состоит из четырех компонентов: Т-лимфоцитов, В-клеток, системы комплемента и фагоцитов. Все они необходимы для защиты организма от инфекций, и действуют в качестве барьера для вирусов и бактерий.

Различают врожденный и адаптивный иммунитет, которые имеют тенденцию к снижению с возрастом. Одной из причин, которая приводит к подобному "иммунному старению" является дефицит питательных веществ.

"Существует достаточно доказательств того, что плохое питание, белково-энергетическая недостаточность, а также дефицит питательных микроэлементов, таких как витамины и минералы, способствуют неоптимальному функционированию иммунной системы", — пишут авторы исследования.

Восполнить дефицит питательных веществ возможно с помощью специального питания. Некоторые компоненты диеты, разработанной исследователями — фрукты, витамины, антиоксиданты, минералы и пробиотики — помогают повысить иммунитет и играют важную роль в сопротивлении респираторным вирусам и заболеваниям.

Прежде всего ученые рекомендуют ввести в рацион продукты, богатые витаминами C, D и цинком.

Младенец
© CC0 / Pixabay / Cimabue
Педиатр рассказал, как бороться с нехваткой витамина D у детей

Витамин С укрепляет барьерную функцию эпителия дыхательной системы, что не дает патогенам попасть в нижние дыхательные пути, что, по мнению исследователей, помогает предотвратить пневмонию.

Витамин D — мощный иммунорегулятор. На поверхности некоторых иммунных клеток — В- и Т-лимфоцитов, макрофагов и моноцитов — есть рецепторы витамина D. Поэтому он также важен для защиты от респираторных инфекций. А цинк — это сигнальный элемент, запускающий иммунные функции.

Для восполнения запасов витамина С ученые рекомендуют включить в рацион следующие продукты: брокколи, черную смородину, обогащенные хлопья для завтрака и апельсины.

Запасы цинка в организме восстановят крабовые консервы, креветки, консервированные бобы и вареные яйца.

А для пополнения витамина D можно употреблять пищевые добавки — достаточно будет 50 микрограммов в день.

Ученые утверждают, что соблюдение такой диеты сократит срок реабилитации и ускорит выздоровление после COVID-19.

Отдельно исследователи отмечают, что данные рекомендации разработаны для здоровых в целом людей. При наличии сопутствующих заболеваний, таких как астма, хроническая обструктивная болезнь легких, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, или общие проблемы с иммунитетом, перед применением какой-либо диеты, нужно обязательно посоветоваться с лечащим врачом.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Водонапорная башня, положившая начало городскому влодопроводу. Сейчас в здании - музей, а рядом возвышаются корпуса Молдавского госуниверситета.
Фото - Кишинев: путешествие во времени
Путь к миру: как Россия помогает жителям Нагорного Карабаха.
Путь к миру: как Россия помогает жителям Нагорного Карабаха
Динамика лея по отношению к доллару США
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться