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Полиция США. Архивное фото

"Страшная пятница" - в торговом центре в США расстреляли покупателей

© CC BY 2.0 / Chris Yarzab / Police Code 2
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201128/32678833/Strashnaya-pyatnitsa-v-torgovom-tsentre-v-USA.html

Вызванные в ТЦ Arden Fair Mall города Сакраменто полицейские обнаружили двух людей с огнестрельными ранениями. Один скончался до приезда скорой помощи, за жизнь второго сейчас борются врачи.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Один человек погиб, еще один ранен в результате стрельбы в Калифорнии, сообщает телеканал ABC. Инцидент произошел во время распродаж ("Черная пятница"), следующих за национальным праздником в США — Днем благодарения. 

​Как заявил представитель полиции города Карл Чен, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили двух раненных в результате стрельбы. Один из них скончался на месте, другого доставили в больницу, его состояние оценивается как критическое. Подозреваемый в стрельбе смог скрыться, его ищет полиция.

"В настоящий момент мы можем подтвердить, что, судя по всему, это единичный инцидент, он не произошел в результате применения оружия для массового убийства", — заявил Чен.

Стрельба произошла внутри здания, где находилось много людей. По данным СМИ, после инцидента покупателей эвакуировали из торгового центра.

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