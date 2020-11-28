"Страшная пятница" - в торговом центре в США расстреляли покупателей

Вызванные в ТЦ Arden Fair Mall города Сакраменто полицейские обнаружили двух людей с огнестрельными ранениями. Один скончался до приезда скорой помощи, за жизнь второго сейчас борются врачи.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Один человек погиб, еще один ранен в результате стрельбы в Калифорнии, сообщает телеканал ABC. Инцидент произошел во время распродаж ("Черная пятница"), следующих за национальным праздником в США — Днем благодарения.

Sac Police reporting one person is dead and one person in hospital following a shooting that took place inside Arden Fair Mall Friday evening. pic.twitter.com/e8mkPEaXwc — Breaking News Photos (@onscene911) November 28, 2020

​Как заявил представитель полиции города Карл Чен, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили двух раненных в результате стрельбы. Один из них скончался на месте, другого доставили в больницу, его состояние оценивается как критическое. Подозреваемый в стрельбе смог скрыться, его ищет полиция.

"В настоящий момент мы можем подтвердить, что, судя по всему, это единичный инцидент, он не произошел в результате применения оружия для массового убийства", — заявил Чен.

Стрельба произошла внутри здания, где находилось много людей. По данным СМИ, после инцидента покупателей эвакуировали из торгового центра.

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