Топ-5 фактов о выборах в Приднестровье: единый день голосования

Жители Приднестровья 29 ноября выбирают депутатов Верховного Совета, городских и районных советов, сельских советов и глав администраций сел и поселков. Sputnik Молдова собрал важные детали, которые нужно знать о едином дне голосования.

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя - Sputnik, Мария Михайлова. Новый формат выборов Верховный Совет утвердил еще в 2014 году. За основу был взят российский опыт. Провести выборы в один день – экономически выгодно: бережет бюджетные деньги.

Меньше мандатов

По информации Центральной избирательной комиссии, в ВС предстоит избрать 33 депутатов. До сих пор было 43. В парламент стремятся попасть 45 кандидатов. Их средний возраст – 50 лет, самому молодому – 25.

© Photo : Новости Приднестровья Голосование в Тирасполе, обстановка спокойная

На 187 мест депутатов городских и районных советов претендуют 254 кандидата, на 640 мест в сельских (поселковых) советах - 776 человек.

Выборы "особого режима"

Выборы проходят в условиях пандемии, поэтому предусмотрены меры безопасности. Так, на избирательных участках все граждане должны будут находиться в масках и перчатках.

Если избиратели забыли средства защиты – их выдают на входе участков. При этом обязательна социальная дистанция. Для ее обеспечения на некоторых участках даже предусмотрены разные входы и выходы.

Кабинки для голосования выглядят по-другому – они без обычных шторок. Это тоже предусмотрено в целях безопасности.

Для ясности бюллетени отличаются по размеру и цветам: оливковый – для голосования за депутатов в Верховный Совет; сиреневый – за депутатов горрайсовета; зеленый – за глав администраций сел; бежевый, чуть поменьше – за депутатов сельсоветов.

Досрочные голоса

Голосование в Приднестровье стартовало еще во вторник. Досрочное. Для тех, кто сегодня находится в рабочей командировке, за пределами республики или при исполнении государственных обязанностей.

© Photo : Новости Приднестровья На участках соблюдаются все меры безопасности

На досрочном голосовании не было урн. Каждый бюллетень запечатали в специальный конверт, который вскроют после завершения выборов.

За 4 дня свои голоса досрочно отдали 776 избирателей. Как отметили в ЦИК непризнанной ПМР, самыми активными были столичные жители – 349 голосов.

Участки открыты с 7 утра до 8 вечера

Единый день голосования стартовал в 7 утра. Самые нетерпеливые избиратели пришли к открытию своих участков.

Выразить свою гражданскую позицию получили возможность и обладатели приднестровских паспортов, оказавшиеся за пределами региона. Въехать в Приднестровье они могли с 7 утра, получив специальный талон, а выехать придется до 9 вечера.

По данным Центризбиркома явка на 9 утра составила 2,23%. Проголосовали 9083 избирателя.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova