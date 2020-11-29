Топ-5 фактов о выборах в Приднестровье: единый день голосования

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя - Sputnik, Мария Михайлова. Новый формат выборов Верховный Совет утвердил еще в 2014 году. За основу был взят российский опыт. Провести выборы в один день – экономически выгодно: бережет бюджетные деньги.
Меньше мандатов
По информации Центральной избирательной комиссии, в ВС предстоит избрать 33 депутатов. До сих пор было 43. В парламент стремятся попасть 45 кандидатов. Их средний возраст – 50 лет, самому молодому – 25.
На 187 мест депутатов городских и районных советов претендуют 254 кандидата, на 640 мест в сельских (поселковых) советах - 776 человек.
Выборы "особого режима"
Выборы проходят в условиях пандемии, поэтому предусмотрены меры безопасности. Так, на избирательных участках все граждане должны будут находиться в масках и перчатках.
Если избиратели забыли средства защиты – их выдают на входе участков. При этом обязательна социальная дистанция. Для ее обеспечения на некоторых участках даже предусмотрены разные входы и выходы.
Кабинки для голосования выглядят по-другому – они без обычных шторок. Это тоже предусмотрено в целях безопасности.
Для ясности бюллетени отличаются по размеру и цветам: оливковый – для голосования за депутатов в Верховный Совет; сиреневый – за депутатов горрайсовета; зеленый – за глав администраций сел; бежевый, чуть поменьше – за депутатов сельсоветов.
Досрочные голоса
Голосование в Приднестровье стартовало еще во вторник. Досрочное. Для тех, кто сегодня находится в рабочей командировке, за пределами республики или при исполнении государственных обязанностей.
На досрочном голосовании не было урн. Каждый бюллетень запечатали в специальный конверт, который вскроют после завершения выборов.
За 4 дня свои голоса досрочно отдали 776 избирателей. Как отметили в ЦИК непризнанной ПМР, самыми активными были столичные жители – 349 голосов.
Участки открыты с 7 утра до 8 вечера
Единый день голосования стартовал в 7 утра. Самые нетерпеливые избиратели пришли к открытию своих участков.
Выразить свою гражданскую позицию получили возможность и обладатели приднестровских паспортов, оказавшиеся за пределами региона. Въехать в Приднестровье они могли с 7 утра, получив специальный талон, а выехать придется до 9 вечера.
По данным Центризбиркома явка на 9 утра составила 2,23%. Проголосовали 9083 избирателя.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>