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Итоговая явка: как в Приднестровье прошел единый день голосования

© Photo : Новости Приднестровья
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201129/32689910/Itogovaya-yavka-kak-v-Pridnestrove-proshel-edinyy-den-golosovaniya.html

В Приднестровье завершился единый день голосования. Жители выбирали депутатов всех уровней. По данным Центризбиркома всего проголосовало 113 916 человек.

ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя - Sputnik, Мария Михайлова. Единый день голосования в Приднестровье финишировал ровно в 20:00. Закрылись все 256 избирательных участков. К работе приступили члены избиркомов. По данным Центризбиркома, явка составила 27,79%.

Напомним, что приднестровцы избирали 33 депутата Верховного Совета, 187 депутатов городских и районных советов, 640 — сельских советов и 76 председателей советов. Голосование началось ровно в 7 часов утра.

Вадим Красносельский - на избирательном участке
© Photo : Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
Вадим Красносельский - на избирательном участке

"Сегодня очень важный день. Мы формируем законодательные и представительные органы власти. Мы голосуем за тех, кто будет совершенствовать наше законодательство, выступать от нашего имени, представлять и защищать наши интересы", - подчеркнул лидер региона Вадим Красносельский после того, как проголосовал вместе с супругой Светланой.

Депутат Госдумы РФ Сергей Чижов
© Photo : Новости Приднестровья
Депутат Госдумы РФ Сергей Чижов

С рабочим визитом в Тирасполе  - делегация российских парламентариев. Депутат Госдумы РФ Сергей Чижов приехал встретиться с избирателями. В российском парламенте он представляет интересы и приднестровцев. Гость высоко оценил уровень организации выборов.

Чижов прокомментировал слова избранного президента Молдовы Майи Санду о выводе миротворцев из Приднестровья.

"Разговоры о том, что миротворцы должны покинуть Приднестровье, на мой взгляд, просто опрометчивы и бездумны. Потому что именно миротворцы являются гарантом того, что многонациональные народы, с разными, может быть, взглядами на одни и те же вещи, гарантированно будут жить в мире. Не прольется ни капли крови, не прольется ни одной слезы", – отметил депутат.

Здание Государственной Думы РФ
© Sputnik / Сергей Кузнецов
Депутат Госдумы прокомментировал требование Санду о выводе российских миротворцев

В мониторинге голосования приняли участие международные наблюдатели из России, Белоруссии и Абхазии. 

"Международные наблюдатели дали положительные оценки прошедшим выборам депутатов всех уровней", - отметила на итоговом брифинге председатель местного Центризбиркома Елена Городецкая.

Представители силовых структур и уполномоченного по правам человека нарушений во время голосования не зафиксировали. При этом, Аппарат омбудсмена внимание уделил санитарным нормам: маски, перчатки, дистанция – все соблюдено. Для обеззараживания воздуха на участках даже работали рециркуляторы местного производства.

Самые продвинутые избиратели не только проголосовали, но и сфотографировалась с паспортами на фоне избирательных участков. Результаты "запостили" в Интернет и поучаствовали в фотоконкурсе. Акцию провела Молодежная избирательная комиссия (МИК), поддержав, таким образом, интерес молодежи к единому дню голосования.

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