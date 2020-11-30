Определено слово 2020 года

Первый серьезный рост поисковых запросов слова, названного в итоге словом 2020 года, зафиксировали 3 февраля.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Слово pandemic (пандемия, пандемический) по версии американского словаря английского языка Merriam-Webster (словарь Уэбстера) стало словом 2020 года.

"Иногда одно слово определяет эпоху, и логично, что в этот исключительный - и исключительно трудный - год одно слово сразу вышло на первый план, когда мы анализировали данные, которые определяют, каким будет наше Слово года. Основываясь на статистическом анализе слов, которые очень часто ищут в нашем онлайн-словаре... Словом года Merriam-Webster в 2020 год является pandemic (пандемия, пандемический)", - сказано на сайте словаря.

Первый серьезный рост поисковых запросов этого слова зафиксировали 3 февраля, однако уже с 20 января его стали искать чаще. Именно тогда в США был зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом нового типа.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, утром в понедельник по всему миру превысило 62,7 миллиона. Зарегистрировано свыше 40,1 миллиона случаев выздоровления, а более 1,4 миллиона человек скончались.

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