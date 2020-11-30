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Военный госпиталь в Степанакерте развернуло Минобороны РФ

© Sputnik / Maksim Blinov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201130/32694702/voennyy-gospital-v-stepanakerte-razvernulo-minoborony-rf.html

Госпиталь оборудован отделениями реанимации, функциональной диагностики, лабораторной диагностики, операционной, стоматологическим кабинетом и кабинетом офтальмолога.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Министерство обороны России развернуло на территории аэропорта в городе Степанакерт полевой госпиталь, пишет РИА Новости.

"В настоящее время завершено развертывание пневмокаркасных модулей... В первую очередь мы ориентируемся на медицинское обеспечение миротворческого контингента. И мы готовы оказать помощь мирному населению. На своих фондах готовы разместить до 40 человек", - сообщил руководитель медицинского отряда Ярослав Иванов.

Колонна МЧС России с гуманитарным грузом по дороге в Степанакерт.
МЧС РФ
Видео - Уже на месте назначения: первый гуманитарный конвой МЧС прибыл в Карабах
Он также добавил, что госпиталь оборудован отделениями реанимации, функциональной диагностики, лабораторной диагностики, операционной, стоматологическим кабинетом и кабинетом офтальмолога. В наличии имеются аппараты ИВЛ, УЗИ и рентген.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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